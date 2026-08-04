Prefeitura inicia campanha de vacinação contra a raiva na zona rural de Tarilândia

Por Assessoria

Publicada em 04/08/2026 às 15h28

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, e do Departamento de Vigilância Sanitária e Zoonoses, iniciou na última segunda-feira (03) a campanha municipal de vacinação antirrábica. A ação tem como objetivo ampliar a proteção de cães e gatos contra a raiva e reduzir os riscos de transmissão de zoonoses.

Durante o mês de agosto, as ações serão concentradas na zona rural do distrito de Tarilândia. As equipes de saúde percorrerão as propriedades e realizarão a vacinação dos animais diretamente nas residências.

De acordo com o coordenador da Divisão de Vigilância Sanitária Municipal, Francinei Pereira Neves, o método busca facilitar o acesso à imunização. “Com as equipes indo de casa em casa, conseguimos garantir uma boa cobertura vacinal, sem a necessidade de os tutores percorrerem grandes distâncias com seus animais”, explicou.

Francinei também reforçou a importância da colaboração dos tutores durante a campanha e destacou que a vacinação é a medida mais eficaz para a prevenção da raiva. “A adesão da população é fundamental para a proteção da saúde coletiva. Por isso, pedimos que as pessoas recebam as equipes em suas casas e mantenham cães e gatos acessíveis no momento da visita”, alertou.