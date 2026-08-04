Prefeitura de Guajará-Mirim abre pré-inscrições para o Programa Minha Casa, Minha Vida

Por Assessoria

Publicada em 04/08/2026 às 15h46

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), publicou o Edital nº 01/2026 que regulamenta o Cadastro de Demanda Habitacional (CDH) para a pré-seleção de famílias que poderão ser contempladas com unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV).

Nesta etapa, serão disponibilizadas 90 unidades habitacionais, que serão construídas no Bairro Caetano, por meio dos Termos de Compromisso firmados com o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal, destinados ao atendimento de famílias da Faixa Urbano I.

As pré-inscrições estarão abertas de 5 a 28 de agosto de 2026 e poderão ser realizadas de duas formas: