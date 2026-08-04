Prefeitura de Guajará-Mirim abre pré-inscrições para o Programa Minha Casa, Minha Vida

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), publicou o Edital nº 01/2026 que regulamenta o Cadastro de Demanda Habitacional (CDH) para a pré-seleção de famílias que poderão ser contempladas com unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV).
Nesta etapa, serão disponibilizadas 90 unidades habitacionais, que serão construídas no Bairro Caetano, por meio dos Termos de Compromisso firmados com o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal, destinados ao atendimento de famílias da Faixa Urbano I.
As pré-inscrições estarão abertas de 5 a 28 de agosto de 2026 e poderão ser realizadas de duas formas:
- On-line, por meio do formulário disponível no site oficial da Prefeitura de Guajará-Mirim;
- Presencialmente, no CRAS Extensão, localizado na Avenida Estevão Correia, nº 5763, Bairro Jardim das Esmeraldas, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 14h às 18h.
Para participar, as famílias deverão atender aos critérios estabelecidos no edital, entre eles possuir renda familiar mensal bruta de até R$ 3.200,00, estar com o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado e não possuir imóvel ou ter sido beneficiada anteriormente por programas habitacionais, observadas as exceções previstas na legislação vigente.
A seleção observará critérios de elegibilidade e de priorização previstos na legislação federal do Programa Minha Casa, Minha Vida, contemplando, entre outros públicos, famílias chefiadas por mulheres, pessoas com deficiência, idosos, famílias em situação de vulnerabilidade social, moradores de áreas de risco, além de critérios adicionais definidos pelo Município.
A Prefeitura reforça que a inscrição representa a primeira etapa do processo de seleção. Após o encerramento das pré-inscrições, a Comissão Municipal de Seleção realizará a análise das informações prestadas, conforme os critérios estabelecidos no edital, e os candidatos pré-selecionados ainda passarão pela etapa de comprovação documental e análise da Caixa Econômica Federal.
Edital – Acesse aqui
Lista dos 20 Beneficiários – Acesse aqui
Link de Inscrição – Acesse aqui
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