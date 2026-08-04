PB CUP 2026 terá observador técnico do Athletico Paranaense em Pimenta Bueno

Por Pimenta Virtual

Publicada em 04/08/2026 às 14h20

A PB CUP 2026 receberá Normi Lima, também conhecido como “Carvoeiro“, que acompanhará as partidas e avaliará de perto os jovens talentos das categorias de base.

Normi Lima atua como observador técnico, função popularmente conhecida como olheiro, e também como treinador de futebol. Seu trabalho está ligado à captação e à avaliação de atletas para as categorias de base do Club Athletico Paranaense.

Ele participa de avaliações técnicas em diferentes regiões do Brasil com o objetivo de identificar crianças e adolescentes que apresentem potencial para o futebol. Geralmente, esse trabalho envolve atletas com idades entre 8 e 17 anos.

Durante as avaliações, são observados aspectos como habilidade com a bola, posicionamento, velocidade, disciplina, tomada de decisão, trabalho em equipe e comportamento dentro e fora de campo.

A PB CUP será realizada nos dias 21, 22 e 23 de agosto de 2026, em Pimenta Bueno, Rondônia. A competição reunirá atletas das categorias Sub-8 ao Sub-14. O horário de início das partidas ainda não foi informado pela organização.

A participação de um profissional que atua diretamente na identificação de talentos aumenta a importância do evento e representa uma oportunidade especial para crianças e adolescentes que sonham em seguir carreira no esporte.

Os jogadores poderão demonstrar suas habilidades diante de um observador acostumado a acompanhar atletas em formação. Para muitos participantes, essa poderá ser uma das primeiras oportunidades de receber uma avaliação técnica ligada a um dos principais clubes formadores do futebol brasileiro.

A presença de Normi Lima também contribui para ampliar a visibilidade da PB CUP, dos atletas participantes e dos projetos esportivos que estarão representados na competição.

Mais do que uma disputa por resultados, o torneio terá um papel importante no desenvolvimento esportivo e social dos jovens. Competições de base incentivam a prática de atividades físicas, fortalecem a convivência entre os participantes e aproximam atletas, familiares, treinadores e projetos esportivos.

Para Pimenta Bueno, a realização da PB CUP ajuda a valorizar o futebol de base e cria espaço para que talentos do município e de outras localidades possam mostrar seu potencial.

Mesmo que nem todos os atletas sejam selecionados, a experiência de participar de uma competição acompanhada por um observador técnico poderá contribuir para o aprendizado, a evolução esportiva e a compreensão das exigências do futebol de formação.

Com o lema “Onde os sonhos ganham oportunidade”, a PB CUP 2026 busca mostrar que o futebol de base vai além das quatro linhas, contribuindo para a formação dos jovens e para a criação de novas possibilidades no esporte.