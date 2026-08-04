Irã quer controlar entrada de navios e ter poder de intervenção em Ormuz, diz agência

Por G1

Publicada em 04/08/2026 às 15h22

O Irã quer ter "controle total" sobre o tráfego de entrada de navios comerciais no Estreito de Ormuz e poder para intervir quando julgar necessário, disse nesta terça-feira (4) uma autoridade iraniana de alto escalão à agência de notícias Reuters sobre o novo plano em negociações com o Omã.

A fonte, que participa das negociações, afirmou que essa é “a ideia geral atualmente em discussão” e especificou que a rota de saída seguiria um trajeto entre o Irã e Omã, com a autorização de saída sendo concedida pelos omanis após notificação a autoridades iranianas.

A autoridade iraniana disse ainda que o plano atualmente sendo discutido com o Omã "daria a Teerã controle total sobre o tráfego de entrada de embarcações" no estreito, além de dar "visibilidade sobre o tráfego de saída e a capacidade de intervir, se necessário".

A fonte da Reuters acrescentou que “o Irã dificilmente aceitará qualquer outra alternativa para reabrir o Estreito de Ormuz".

O Irã afirmou no final de semana que esse novo plano conjunto com o Omã entrou na etapa final de negociações.

O Irã reivindica soberania sobre Ormuz —rota do Oriente Médio que é vital para o comércio mundial de petróleo— e manteve a via marítima fechada para navios comerciais desde o final de fevereiro por conta da guerra contra os Estados Unidos.

Desde a assinatura do acordo de paz preliminar entre os dois países, em junho, Teerã negocia com o Omã por uma gestão compartilhada do Estreito. Washington, no entanto, é contrário a essa ideia e exige que a via permaneça aberta de forma irrestrita e sem soberania de qualquer país.

Os EUA não haviam se pronunciado publicamente sobre o plano sendo negociado por Irã e Omã até a última atualização desta reportagem..