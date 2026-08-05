Papa fará 1º viagem à América Latina em novembro, anuncia Vaticano; Brasil não está na lista

Por G1

Publicada em 05/08/2026 às 09h22

O papa Leão XIV visitará o Uruguai, a Argentina e o Peru, anunciou nesta quarta-feira (5) o Vaticano. A viagem, que ocorrerá em novembro deste ano, não inclui o Brasil.

A visita será a sexta viagem de Robert Prevost desde que ele se tornou papa, no início do ano passado. E a primeira na América Latina de Leão XIV, que viveu no Peru por 20 anos.

Ele também visitará o Uruguai, país com menor porcentagem de católicos em toda a região — 36% da população, de acordo com o Vaticano. E irá à Argentina, nação de seu antecessor, o papa Francisco, que não voltou ao país após se tornar pontífice.

Em comunicado, o Vaticano detalhou a agenda do pontífice, que será a seguinte:

De 6 a 8 de novembro: Montevidéu, Paysandú e Florida, no Uruguai;

De 8 a 11 de novembro: Buenos Aires, Córdoba e Luján, na Argentina;

De 11 a 17 de novembro: Lima, Chiclayo, Cusco e Pucallpa, no Peru.

O comunicado afirma que a viagem faz parte de uma Jornada Apostólica do pontífice.