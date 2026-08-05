Marcos Rogério destaca raízes no campo e defende segurança jurídica e valorização dos produtores rurais

Por Assessoria

Publicada em 05/08/2026 às 10h06

A história de Marcos Rogério também foi construída no campo, entre lavouras de café, trabalho familiar e desafios enfrentados desde a infância. Durante conversa com agricultores em Ariquemes, no último fim de semana, o senador relembrou suas origens e defendeu um futuro com mais segurança para quem trabalha, produz e movimenta a economia de Rondônia.

Escolhido pelo Partido Liberal para disputar o Governo do Estado, Marcos Rogério contou que começou a ajudar a família ainda criança. Primeiro, acompanhava o crescimento dos cafezais e permanecia à sombra durante as colheitas. Pouco tempo depois, já participava diretamente do trabalho, colhendo café ao lado dos familiares.

A trajetória foi marcada por uma grande mudança quando a família perdeu a terra onde vivia e trabalhava. Sem condições financeiras e sem apoio jurídico para acompanhar adequadamente o processo, todos precisaram deixar a propriedade e recomeçar a vida na cidade.

“Perdemos tudo. Mas não perdemos a esperança”, afirmou Marcos Rogério ao recordar o período em que a família precisou começar novamente do zero.

Para o senador, a experiência não representa apenas uma lembrança de dificuldade, mas uma lição de resistência, trabalho e confiança no futuro. Foi a partir dessa realidade que ele consolidou a convicção de que produtores rurais precisam contar com segurança jurídica e com um poder público que compreenda a importância de quem vive e trabalha no campo.

“Quem produz precisa de segurança jurídica, respeito e oportunidades para continuar no campo. Rondônia tem um povo forte”, destacou.

Marcos Rogério afirmou que conhece de perto o esforço das famílias que dependem da terra para garantir o próprio sustento, gerar empregos e contribuir para o desenvolvimento dos municípios. Segundo ele, cabe ao governo criar condições para que essas pessoas possam produzir com tranquilidade, planejamento e confiança.

“O papel de um governo é estar ao lado de quem trabalha, produz e ajuda a construir o futuro do nosso estado”, declarou.

Ao compartilhar sua história com os agricultores, Marcos Rogério reforçou uma mensagem de esperança e valorização das raízes rondonienses. Uma trajetória que começou no trabalho rural, atravessou dificuldades e chegou à vida pública sem perder a ligação com aqueles que fazem a força do campo.

Para ele, Rondônia pode avançar com um governo próximo das pessoas, comprometido com o desenvolvimento e preparado para garantir estabilidade a quem produz. Mais do que reconhecer a importância do setor rural, Marcos Rogério defende que o Estado ofereça segurança, respeito e condições para que as famílias permaneçam no campo e continuem construindo um futuro melhor.