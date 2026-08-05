Sonia Abrão detona apresentadora do SBT e sugere demissão

Por ig

Publicada em 05/08/2026 às 10h47

Sonia Abrão fez duras críticas a Carol Lekker durante o "A Tarde é Sua", da RedeTV!, exibido nesta terça-feira (4). A apresentadora reagiu aos comentários feitos no "Fofocalizando", do SBT, sobre a trajetória de Eliana na TV Globo e questionou a presença da ex-Fazenda no elenco do programa.

Ao abordar o assunto, Sonia fez questão de elogiar os demais integrantes da atração, como Gabriel Cartolano, Gaby Cabrini e Matheus Baldi, mas afirmou não entender a escolha de Carol Lekker para ocupar uma vaga no programa.

"Eu nunca entendi o que uma pessoa completamente desabilitada para participar ao lado de profissionais como esses outros três colegas estava fazendo lá. Tantos jornalistas de verdade que poderiam fazer um trabalho decente. Eu não sei como colocaram a fulana lá", disparou.

Na sequência, a apresentadora citou Carol nominalmente e afirmou que ela "não tem mérito nenhum" para ocupar o posto. "Sem mérito nenhum, passa a ocupar uma vaga que poderia ser de profissionais de verdade, de gente que realmente merecia estar lá", acrescentou.