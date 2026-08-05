Maus-tratos a animais, saiba como denunciar e ajudar a salvar vidas 

Por Jhon Silva

Publicada em 05/08/2026 às 11h55

Um latido de dor, um animal preso sem água ou comida, um cachorro abandonado em situação de sofrimento. Infelizmente, cenas como essas ainda fazem parte da realidade e, muitas vezes, poderiam ser evitadas com uma simples denúncia.

Pensando em fortalecer a proteção animal e agilizar o atendimento, a Prefeitura de Porto Velho orienta a população sobre quais órgãos devem ser acionados em cada tipo de ocorrência envolvendo maus-tratos a animais.

Quando o animal estiver dentro de uma residência ou propriedade particular, a denúncia deve ser feita imediatamente pelo 190. A ocorrência será encaminhada à Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Contra o Meio Ambiente (DERCCMA), responsável pela investigação dos crimes contra animais. Caso seja necessário apoio de fiscalização ambiental, a população também pode entrar em contato com a DFIS/SEMA, pelo telefone (69) 98423-4092.

Já quando o animal estiver em vias públicas, ferido, abandonado ou sofrendo maus-tratos, o contato deve ser feito diretamente com a Coordenadoria de Proteção Animal, pelo telefone (69) 98423-4091.

Sempre que possível e com segurança, envie fotos ou vídeos da situação

Para agilizar o atendimento, é importante que o denunciante informe o endereço ou localização exata, descreva o que aconteceu, informe se o animal ainda permanece no local e, sempre que possível e com segurança, envie fotos ou vídeos da situação.

De acordo com André Oliveira, Coordenador de Proteção Animal da Sema, a colaboração da população é fundamental para garantir uma resposta rápida e proteger animais que muitas vezes não têm como pedir ajuda. "Toda denúncia é importante e pode representar a diferença entre a vida e a morte de um animal. Pedimos que a população não se omita. Ao identificar qualquer situação de maus-tratos ou abandono, procure o canal correto e forneça o máximo de informações possíveis. Quanto mais detalhes recebemos, mais rápido conseguimos agir para proteger esses animais.".

"Nossa gestão tem o compromisso de fortalecer a proteção animal em Porto Velho. Estamos organizando os canais de atendimento para que cada denúncia seja encaminhada ao órgão competente com mais rapidez e eficiência. Cuidar dos animais também é cuidar da nossa cidade. Contamos com a participação da população para denunciar qualquer ato de crueldade e garantir que os responsáveis sejam responsabilizados." disse o prefeito Léo Moraes.

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