Prefeitura conclui drenagem na Rua Bandeirantes e prepara via para receber pavimentação asfáltica

Por Thaís Alves

Publicada em 05/08/2026 às 11h58

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), concluiu as obras de drenagem na Rua Bandeirantes, no bairro Escola de Polícia. A intervenção amenizou um problema histórico de alagamentos e erosão que comprometia a trafegabilidade e a segurança de moradores e condutores que utilizam a via.

Antes da execução da obra, estudos técnicos realizados pela Seinfra identificaram que toda a extensão da rua contava com apenas uma boca de lobo, que estava obstruída, além de uma rede de drenagem insuficiente para suportar o volume das águas pluviais. Como consequência, o local registrava constantes pontos de alagamento e o avanço do processo erosivo.

Para amenizar a situação, a secretaria implantou uma nova estrutura de drenagem com 189 metros de rede principal e 94 metros de ramais de ligação às bocas de lobo, totalizando 283 metros de rede de drenagem. A obra também contemplou a instalação de 14 bocas de lobo e 5 poços de visita (PV), ampliando a capacidade de captação e escoamento das águas das chuvas.

Com a drenagem concluída, a equipe da Seinfra trabalha agora na etapa de fechamento das novas bocas de lobo, preparando toda a infraestrutura para receber a pavimentação asfáltica. A previsão é que os serviços tenham início na primeira quinzena de agosto, desde que as condições climáticas sejam favoráveis.

O prefeito Léo Moraes, ressaltou que a conclusão da drenagem é uma etapa fundamental para garantir a durabilidade do pavimento. “Toda obra de pavimentação precisa começar por uma infraestrutura eficiente. Finalizamos a drenagem da Rua Bandeirantes com uma solução moderna e adequada para a realidade da região. Agora seguimos para os últimos ajustes e, respeitando as condições climáticas, iniciaremos a pavimentação asfáltica, entregando uma via mais segura, resistente e com melhores condições de mobilidade para os moradores.”

A Prefeitura de Porto Velho segue investindo em obras estruturantes que amenizam problemas históricos, promovem melhorias na mobilidade urbana e garantem mais segurança, desenvolvimento e qualidade de vida para a população.