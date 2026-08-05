Aumento salarial corrige distorção histórica e beneficia 240 servidores; aumento é superior a 34% para auxiliares e técnicos em saúde bucal

Por Letícia Regis

Publicada em 05/08/2026 às 12h02

De um lado, pacientes que dependem diariamente dos serviços de saúde bucal oferecidos pela rede municipal. Do outro, auxiliares e técnicos em odontologia que, mesmo desempenhando um papel essencial no atendimento à população, conviviam com uma realidade incompatível com a importância da função: remuneração inferior ao salário mínimo.

Esse cenário começa a mudar com a entrada em vigor do Pacote de Leis sancionado pela Prefeitura de Porto Velho. Entre as medidas de valorização do funcionalismo está o reajuste da gratificação destinada aos auxiliares e técnicos em saúde bucal, com acréscimo no salário com valores de R$ 400 a R$ 500.

A medida representa um aumento real superior a 34% para os profissionais que recebiam remuneração abaixo do salário mínimo, corrigindo uma distorção histórica e promovendo mais dignidade para cerca de 240 servidores municipais.

Para o prefeito Léo Moraes, a valorização dos servidores também significa investir na qualidade dos serviços prestados à população.

"Quem cuida da saúde da nossa população precisa ser valorizado. Estamos corrigindo uma injustiça histórica e garantindo mais reconhecimento aos profissionais da saúde bucal, que desempenham um trabalho fundamental todos os dias. Valorizar o servidor é fortalecer o atendimento oferecido aos moradores de Porto Velho".

Os auxiliares e técnicos em saúde bucal são responsáveis por atividades que dão suporte aos atendimentos odontológicos, desde a preparação dos consultórios e esterilização de materiais até o acolhimento e orientação dos pacientes. O reconhecimento financeiro fortalece a categoria e contribui para um ambiente de trabalho mais justo e motivador.

A iniciativa integra o conjunto de medidas aprovadas pela atual gestão para valorização do funcionalismo público municipal, reafirmando o compromisso da Prefeitura de Porto Velho em reconhecer quem dedica seu trabalho ao cuidado da população.

Acompanhe as ações, serviços e notícias da Prefeitura de Porto Velho. Siga o canal oficial no WhatsApp e receba as principais informações diretamente no seu celular:

https://whatsapp.com/channel/0029VbCaSTO5q08TB4mYNM0o