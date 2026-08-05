Serviço Família Acolhedora de Porto Velho vem se consolidando como a melhor alternativa na proteção de crianças e adolescentes 

Por Adaides Batista/SFA

Publicada em 05/08/2026 às 12h01

O Serviço Família Acolhedora de Porto Velho alcançou um marco histórico ao registrar 25 crianças e adolescentes acolhidos simultaneamente, o maior número desde a implantação da política pública no município. O resultado representa o fortalecimento da rede municipal de proteção à infância e adolescência e reafirma o compromisso da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), com a garantia do direito à convivência familiar e comunitária.

Desde o início das atividades, o serviço já acolheu 87 crianças e adolescentes. Desse total, 62 já foram desligados, tendo como desfecho a reintegração à família de origem, a colocação em família adotiva ou o alcance da maioridade, demonstrando que o acolhimento familiar é uma medida temporária, voltada à proteção integral enquanto são construídas soluções definitivas para cada caso.

"Cuidar das nossas crianças e adolescentes é uma das maiores responsabilidades do poder público. O fortalecimento do Serviço Família Acolhedora demonstra que Porto Velho está investindo em uma política humanizada, que coloca o afeto, a proteção e a convivência familiar no centro das ações. Cada criança acolhida representa um compromisso da nossa gestão com a dignidade, a esperança e a construção de um futuro melhor para quem mais precisa", destacou o prefeito Léo Moraes.

O Serviço Família Acolhedora é destinado a crianças e adolescentes que, por determinação judicial, precisam ser temporariamente afastados de suas famílias em razão de situações de violência, negligência, abandono ou outras violações de direitos. Diferentemente do acolhimento institucional, o serviço oferece a oportunidade de convivência em um ambiente familiar, proporcionando relações de afeto, cuidado, segurança e pertencimento durante o período de proteção.

Embora os números possam parecer modestos quando comparados a outras políticas públicas, cada acolhimento representa uma vida protegida. No Serviço Família Acolhedora, não se mede apenas a quantidade de crianças atendidas, mas a qualidade da proteção oferecida.

“Para cada criança ou adolescente acolhido, a oportunidade de viver temporariamente em um ambiente familiar significa acesso ao afeto, à estabilidade emocional, ao cuidado individualizado e ao fortalecimento de vínculos essenciais para seu desenvolvimento. O verdadeiro impacto do serviço está na transformação de trajetórias de vida, garantindo que, em um dos momentos mais difíceis de sua história, cada criança encontre proteção, dignidade e a possibilidade de construir um futuro com mais segurança e esperança”, destacou a coordenadora do serviço, Sefra Barros.

Um dos diferenciais do Serviço Família Acolhedora de Porto Velho é seu compromisso com a inclusão e com o atendimento às diferentes necessidades das crianças e adolescentes acolhidos.

Ao longo de sua trajetória, o programa já acolheu crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mutismo seletivo, deficiência intelectual e crianças em tratamento de doenças crônicas, além de crianças e adolescentes migrantes, que encontraram no acolhimento familiar um ambiente seguro para reconstruir suas vidas.

Cada acolhimento é planejado de forma individualizada. A equipe técnica articula permanentemente ações com as redes de saúde, educação, assistência social e demais políticas públicas para garantir acesso a tratamentos especializados, terapias, acompanhamento psicológico, atendimento médico, inclusão escolar e todos os direitos necessários ao desenvolvimento integral de cada criança e adolescente.

As famílias acolhedoras recebem capacitação antes da habilitação e acompanhamento contínuo durante todo o período do acolhimento, garantindo suporte técnico para atender às necessidades específicas de cada criança, respeitando sua história, sua cultura, sua identidade e suas particularidades.

Os resultados alcançados refletem o trabalho integrado desenvolvido pela Semias, pelas famílias acolhedoras e pelos órgãos que compõem o Sistema de Garantia de Direitos, entre eles o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os Conselhos Tutelares e toda a rede socioassistencial do município.

Mais do que indicadores, os números representam histórias de crianças e adolescentes que encontraram proteção, cuidado e novas possibilidades de desenvolvimento enquanto aguardavam a reintegração familiar ou outra medida definitiva prevista em lei.

Novas famílias podem fazer a diferença

O crescimento do número de acolhimentos também evidencia a necessidade de ampliar continuamente o cadastro de famílias acolhedoras. A próxima capacitação será no período de 08 a 11 de setembro de 2026, no auditório do SEST/SENAT. Inscrições podem ser realizadas pelo site [email protected]

Qualquer família que atenda aos requisitos previstos na legislação e demonstre disponibilidade para oferecer cuidado temporário pode participar do programa. Após processo de seleção, avaliação e capacitação, as famílias passam a integrar a rede municipal de acolhimento e contam com acompanhamento permanente da equipe técnica.

Quanto maior o número de famílias habilitadas, maior será a possibilidade de garantir que crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade sejam acolhidos em um ambiente familiar, preservando vínculos afetivos, promovendo seu desenvolvimento e reduzindo os impactos do afastamento da família de origem.

“O marco de 25 acolhimentos simultâneos consolida o Serviço Família Acolhedora como uma das mais importantes estratégias de proteção à infância e adolescência em Porto Velho. Mais do que um recorde, esse resultado representa vidas protegidas, direitos assegurados e o compromisso permanente do município com uma política pública humanizada, inclusiva e baseada no cuidado familiar”, destacou o secretário da Semias, Paulo Afonso.

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