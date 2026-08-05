Educação ambiental e distribuição de mudas fortalecem conscientização em Vila da Penha e Abunã

Por Sema

Publicada em 05/08/2026 às 11h46

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) participou de mais uma edição do Projeto Cidadania em Movimento, promovido pela Prefeitura de Porto Velho por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias). A ação ocorreu na última sexta-feira (31) na Vila da Penha e no sábado (1) em Abunã, levando serviços gratuitos à população dessas localidades.

As comunidades foram contempladas com atendimentos nas áreas de inclusão, assistência social, documentação, orientação jurídica, programas sociais, habitação, mobilidade, meio ambiente e garantia de direitos.

Em Vila da Penha, a ação aconteceu na Escola Municipal Santa Júlia, enquanto em Abunã o atendimento foi na Escola Municipal Marechal Rondon. Ao todo, foram realizados 469 atendimentos.

O prefeito Léo Moraes destacou que aproximar os serviços públicos das comunidades também é uma forma de fortalecer a conscientização ambiental.

"Nosso compromisso é levar cidadania e qualidade de vida para todas as regiões de Porto Velho. Quando unimos serviços essenciais com ações de educação ambiental, incentivamos a população a cuidar dos nossos recursos naturais e construímos uma cidade mais sustentável para as próximas gerações".

Durante a ação, a Sema desenvolveu atividades de Educação Ambiental com foco na prevenção e nos impactos das queimadas urbanas e florestais, tema de grande relevância para Porto Velho, especialmente no período de estiagem, quando os focos de incêndio se intensificam. A equipe orientou a população sobre práticas sustentáveis e distribuiu materiais informativos para fortalecer a conscientização ambiental.

Além das orientações, foram distribuídas cerca de 500 mudas nativas e frutíferas, incentivando o plantio e contribuindo para a recuperação da vegetação, a melhoria da qualidade do ar e a preservação dos recursos naturais.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Arthur Borin, destacou a importância da presença da Sema em ações como essa. "Levar a educação ambiental diretamente às comunidades de Vila da Penha e Abunã é fundamental para fortalecer a conscientização sobre a prevenção das queimadas e a preservação dos nossos recursos naturais. A distribuição de mudas, aliada às orientações, não só incentiva o plantio como também desperta na população o senso de responsabilidade compartilhada com o meio ambiente.”

A Sema reafirma seu compromisso com a educação ambiental e com a aproximação das populações locais, promovendo a responsabilidade compartilhada na preservação do meio ambiente e garantindo que os moradores tenham acesso a serviços essenciais

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