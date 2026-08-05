Deborah Secco é processada por vizinho em ação de R$ 96 mil

Por IG

Publicada em 05/08/2026 às 10h45

A atriz e empresária Deborah Secco, de 46 anos, está sendo processada na Justiça do Rio de Janeiro por um idoso de 96 anos. O homem, que é vizinho de baixo da famosa, pede uma indenização por conta de um gotejamento no teto que teria começado no imóvel da artista.

De acordo com as informações do blog de Ancelmo Gois, no jornal O Globo, após a ação judicial de produção antecipada de provas, a perícia constatou que o problema teve origem na instalação de uma pia na sala de estar do apartamento de Deborah Secco.

Além disso, segundo o denunciante, a veterana da televisão brasileira alegou inicialmente que o transtorno teria sido causado por um problema no próprio prédio, o que não seria verdade. Portanto, na Justiça, o vizinho pede duas indenizações: uma por danos materiais, no valor de R$ 46 mil, e outra de R$ 50 mil por danos morais.