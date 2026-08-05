Susana Werner explica saída de novelas:

Por IG

Publicada em 05/08/2026 às 11h07

Susana Werner abriu o jogo sobre o motivo que a fez se afastar das novelas. Aos 49 anos, a atriz contou que, apesar de gostar da televisão, optou por não aceitar novos trabalhos em folhetins por uma escolha pessoal, ligada ao casamento com o ex-goleiro, Júlio César.

Por meio das redes sociais, Susana explicou que a rotina puxada de gravações e algumas situações que envolvem a atuação não combinam com a forma como leva o seu casamento.“Eu amava trabalhar em TV. Mas, casada, não rola”, começou a loira.

Susana ainda afirmou que prefere evitar trabalhos que possam gerar algum tipo de desconforto dentro do relacionamento. “Não me sinto confortável para fazer qualquer tipo de trabalho que possa afetar meu relacionamento. Sempre fui assim”, disse.

Segundo ela, ao longo dos anos, o afastamento do meio artístico ocorreu de forma progressiva. “Fui me anulando e me afastando desse tipo de trabalho”, acrescentou.