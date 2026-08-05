Georgina Rodríguez rebate críticas ao corpo e revela conselho de Cristiano Ronaldo

Por spinoff.com.br

Publicada em 05/08/2026 às 10h39

Georgina Rodríguez usou as redes sociais para responder às críticas que recebeu sobre o próprio corpo. Em uma publicação compartilhada nesta terça-feira (4), a influenciadora refletiu sobre a pressão estética, defendeu a importância da autoestima e revelou uma conversa que teve com Cristiano Ronaldo após ler comentários sobre sua aparência.

Amo minhas curvas. Amo a liberdade de viver no corpo que escolho.

O desabafo foi publicado ao lado de fotos em que Georgina aparece de biquíni durante um passeio de barco com o jogador. No texto, ela afirmou que seu corpo continuará mudando ao longo dos anos e destacou que enxerga essas transformações como parte natural da vida.

Mãe de seis filhos, Georgina também explicou que deseja ensinar às três filhas que o valor de uma pessoa não pode ser definido pela aparência física nem pela opinião de desconhecidos. Segundo ela, essa é uma mensagem que compartilha ao lado de Cristiano Ronaldo dentro de casa.