Laerte Gomes reúne lideranças e representantes municipais em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 05/08/2026 às 10h15

Lideranças municipais, representantes de diferentes setores da sociedade, empresários e convidados participaram, na noite desta segunda-feira (3), de um encontro com o deputado estadual Laerte Gomes, realizado no Clube do Flamengo, em Porto Velho.

A reunião contou com participantes da capital e diferentes regiões de Rondônia, proporcionando um espaço para falar das ações parlamentares e diálogo sobre iniciativas voltadas ao desenvolvimento dos municípios.

Entre os presentes estavam o prefeito de Vale do Paraíso, Charles Gomes, o vice-prefeito de Machadinho do Oeste, Reginaldo do Esporte, a vereadora de Itapuã do Oeste, Professora Minéia, o vereador de Urupá, Lourival, o vereador e presidente da Câmara Municipal de Teixeirópolis, Elizeu Rodrigues, o ex-prefeito de Urupá, Célio Lang, além das lideranças Cleiton Roque Junior e Gabriele Gaspar.

Em sua fala, Laerte Gomes agradeceu as demonstrações de apoio e apresentou um balanço de sua atuação parlamentar. Entre as ações mencionadas estão investimentos nas áreas da saúde, educação, produção rural, esporte, lazer, infraestrutura e assistência social, além do atendimento a demandas apresentadas pelos municípios.

Na área da saúde, o deputado destacou os recursos destinados ao Hospital de Amor. Segundo o balanço apresentado pelo parlamentar, foram assegurados R$ 24 milhões à instituição, contemplando investimentos em tecnologia, implantação do sistema de cirurgia robótica e apoio à manutenção e ampliação dos serviços oferecidos à população.

“Este encontro representa a união de pessoas que conhecem o nosso trabalho e acreditam no que construímos ao longo desses três mandatos. Foram anos de muita responsabilidade, presença nos municípios e compromisso com ações que fazem diferença na vida das famílias. Colocamos novamente o nosso nome à disposição porque queremos continuar ouvindo a população, trabalhando pelos municípios e contribuindo para que Rondônia avance cada vez mais”, declarou Laerte Gomes.

O deputado também agradeceu o trabalho realizado pela equipe responsável pela organização do encontro, coordenada pelo chefe de gabinete, Cleiton Roque, com a participação da assessora técnica Sheila Guaíra e dos assessores técnicos Léo Capixaba, Edson Soares e Valmir Azevedo, além dos demais servidores e colaboradores envolvidos na programação.

A reunião foi encerrada após as manifestações das lideranças e do parlamentar, consolidando um momento de diálogo entre representantes de diferentes municípios e setores de Porto Velho e demais regiões de Rondônia.