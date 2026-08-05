Leilão de Neymar: saiba quais os itens mais caros e inusitados arrematados no evento

Por R7

Publicada em 05/08/2026 às 10h34

O 6º Leilão do Instituto Projeto Neymar Jr., realizado na noite desta segunda-feira (3), em São Paulo, teve itens curiosos arrematados por valores milionários. O evento, que reuniu famosos, atletas e familiares do jogador — como Ana Castela, Rafaella Santos, Tom Cavalcante, Claudia Leitte e mais —, terá toda a renda destinada aos projetos sociais da instituição.

O item mais caro do leilão foi o cetro do Rei Pelé, uma joia criada em homenagem ao eterno camisa 10, arrematada por R$ 1,2 milhão.

Já a experiência que mais chamou a atenção foi um fim de semana na mansão de Neymar em Mangaratiba (RJ), com direito a passeio de helicóptero e encontro com o jogador. O lote foi vendido por R$ 600 mil.

Outro destaque foi o influenciador Lucas Tylty, que arrematou o lote que dava direito à publicação de um Story no Instagram de Neymar por R$ 550 mil.

Além disso, foram leiloados uma partida de tênis com Ronaldo Fenômeno, arrematada por R$ 400 mil; uma partida de pôquer com Neymar, por R$ 460 mil; um álbum completo da Copa do Mundo, por R$ 160 mil; e uma raquete autografada por João Fonseca, também por R$ 160 mil.

Atletas internacionais também marcaram presença entre os lotes. Foram leiloados um dia com Charles do Bronx, uma experiência com Alex Poatan nos Estados Unidos, Stories publicados pelos lutadores e um par de luvas autografadas por Mike Tyson e Evander Holyfield. O lote foi arrematado por R$ 310 mil.