Luizinho Goebel parabeniza Rolim de Moura pelos 43 anos de emancipação política

Por assessoria

Publicada em 05/08/2026 às 10h00

O deputado estadual Luizinho Goebel parabenizou a população de Rolim de Moura pelo aniversário de 43 anos de emancipação política, celebrado nesta quarta-feira (5 de agosto).

O município foi criado oficialmente pelo Decreto-Lei Estadual nº 71, de 5 de agosto de 1983, data que marca o início de sua trajetória como município de Rondônia.

Ao destacar a data, Luizinho Goebel ressaltou a importância da população na construção da história de Rolim de Moura e reconheceu o trabalho de moradores, produtores rurais, comerciantes, empresários e servidores que contribuem diariamente para o crescimento do município.

“Quero parabenizar toda a população de Rolim de Moura por mais um aniversário de emancipação. É uma cidade importante para Rondônia, formada por gente trabalhadora e que tem papel fundamental no desenvolvimento da nossa região. Que este novo ano seja marcado por conquistas, investimentos e cada vez mais qualidade de vida para a população”, declarou o deputado.

Luizinho também desejou sucesso às autoridades e à comunidade, destacando a necessidade de união para que o município continue avançando e conquistando melhorias em áreas como saúde, infraestrutura, educação e produção rural.

Luizinho Goebel parabeniza Cerejeiras pelos 43 anos de emancipação política

Município do Cone Sul celebra aniversário nesta quarta-feira (5); deputado destaca força e trabalho da população

O deputado estadual Luizinho Goebel também parabenizou a população de Cerejeiras pelos 43 anos de emancipação política, comemorados nesta quarta-feira (5 de agosto).

Cerejeiras foi criado oficialmente pelo Decreto-Lei Estadual nº 71, de 5 de agosto de 1983, mesma legislação que estabeleceu a emancipação de Rolim de Moura.

Em sua mensagem, Luizinho Goebel destacou a importância de Cerejeiras para o Cone Sul de Rondônia e reconheceu a contribuição dos moradores para o desenvolvimento do município, especialmente daqueles que atuam no comércio, na prestação de serviços e no setor produtivo.

“Quero deixar meu abraço e minhas felicitações a toda a população de Cerejeiras por mais este aniversário. É um município de gente trabalhadora, que construiu sua história com muito esforço e que tem uma importância enorme para o desenvolvimento do Cone Sul”, afirmou.

O deputado também desejou que o município continue avançando, com novos investimentos e oportunidades para a população.

“Que Cerejeiras continue crescendo, gerando oportunidades e oferecendo cada vez mais qualidade de vida para seus moradores. Parabéns a todas as famílias cerejeirenses pelos 43 anos de emancipação política”, completou Luizinho Goebel.