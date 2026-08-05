Todos os seis candidatos ao Governo de Rondônia confirmam presença em encontro técnico promovido pelo Tribunal de Contas

Por TCE-RO

Publicada em 05/08/2026 às 09h50

Faltando apenas dois dias para a realização do evento “Os desafios dos próximos 4 anos: o que as evidências do controle externo revelam sobre Rondônia”, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), todos os seis candidatos ao Governo do Estado já confirmaram participação no encontro técnico, republicano, democrático, transparente e imparcial.

O evento será na próxima sexta-feira (7), às 8h, no auditório do TCE de Rondônia.

A iniciativa reunirá candidatos a governador, vice-governador e suas respectivas equipes técnicas e econômicas para a apresentação de um amplo diagnóstico produzido pelo controle externo sobre a realidade fiscal, econômica, financeira e social de Rondônia.

O objetivo é disponibilizar informações qualificadas que possam subsidiar a elaboração e o aperfeiçoamento dos programas de governo, permitindo que as futuras propostas administrativas estejam alinhadas aos desafios efetivamente identificados pelos órgãos de controle.

TODOS CANDIDATOS CONFIRMARAM PARTICIPAÇÃO

Todos os candidatos ao governo confirmaram presença no encontro técnico do TCE. São eles (por ordem alfabética): Adaílton Fúria (PSD), Expedito Neto (PT), Hildon Chaves (União Brasil), Marcos Rogério (PL), Pedro Abib (MDB) e Samuel Costa (PSB).

Todos demonstraram interesse em conhecer os dados técnicos que retratam o atual cenário do Estado e que servirão de referência para o planejamento das políticas públicas dos próximos quatro anos.

A expectativa da organização é de que o encontro constitua um marco no processo eleitoral ao aproximar o debate político das evidências produzidas pelo controle externo, oferecendo aos postulantes ao Governo do Estado uma base técnica consistente para a formulação de propostas voltadas ao desenvolvimento de Rondônia.

EXPOSIÇÃO TÉCNICA VAI APRESENTAR INDICADORES ESTRATÉGICOS

A programação contempla a apresentação de indicadores estratégicos sobre sustentabilidade fiscal, capacidade de investimento, saúde, educação, infraestrutura, governança, desempenho da administração pública e outros temas considerados essenciais para a definição das prioridades da próxima gestão estadual.

IMPRENSA É CONVIDADA A ACOMPANHAR EVENTO DO TCE

A participação da imprensa permitirá ampliar o acesso da sociedade às evidências produzidas pelo controle externo, contribuindo para um debate público mais qualificado sobre os desafios e as prioridades de Rondônia para os próximos anos.

Os profissionais interessados em realizar a cobertura deverão efetuar o credenciamento por meio do formulário disponível no link abaixo: