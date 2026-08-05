Alex Redano destaca apoio popular e reforça compromisso com Rondônia em mensagem

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/08/2026 às 14h25

O deputado Alex Redano destacou o apoio recebido de apoiadores ao comentar a mobilização de pessoas em torno de seu projeto para as eleições de 2026. Segundo a mensagem, a participação do público reforça a confiança de que é possível construir uma Rondônia melhor e fortalece a continuidade de sua atuação.

Durante o pronunciamento, Redano afirmou que os gestos de incentivo, como abraços, palavras de apoio e demonstrações de carinho, são interpretados como um sinal de que o trabalho desenvolvido segue no caminho considerado por ele como correto. O parlamentar também ressaltou que o compromisso vai além da política, ao afirmar que a proposta está voltada às pessoas e ao objetivo de contribuir para a melhoria da vida de quem mais precisa.

Ao final da mensagem, Alex Redano agradeceu a todos os que participaram do encontro e reiterou que pretende seguir a caminhada com trabalho, humildade e dedicação. O parlamentar concluiu afirmando que "o melhor ainda está por vir".