Aos 50, Giovanna Antonelli exibe corpão em dia de sol na laje

Por IG

Publicada em 05/08/2026 às 14h53

Giovanna Antonelli usou a criatividade para solucionar um problema chique durante o verão europeu. Em um vídeo publicado no Instagram, a atriz de 50 anos, que mora em Portugal, surgiu comprando uma piscina de plástico e algumas cervejas para amenizar o calor e renovar o bronzeado na laje de seu apartamento.

Na gravação, Giovanna aparece caminhando por uma rua de Lisboa, com as mãos carregadas de itens que, posteriormente, surgiram organizados na pequena varanda da residência da atriz. Entre eles, uma piscina de plástico infantil ainda na caixa, uma mangueira, uma bola colorida e um balde.

Na sequência, a artista explica sua ideia aos seguidores de forma bem-humorada. "Estou aqui em Portugal. Está um calor danado hoje. Arrumei a minha varandinha do meu apartamento e resolvi... Sabe que a minha mente é muito criativa... Botei uma cervejinha no congelador, comprei uma mangueira, uma piscina de bebê e vou fazer o quê? Vou tomar um sol na laje e é hoje!", avisou.

Por fim, Giovanna surge curtindo o dia de sol, com o cenário todo montado. Com direito a banho de mangueira, a atriz aparece vestindo um biquíni branco fininho, exibindo o corpo sarado ao som da música “Eu Mereço Ser Feliz”, sucesso interpretado pelo cantor Thiaguinho.

Na legenda da publicação, a artista questionou: “Agora quero saber: isso é gambiarra ou solução de luxo?”.

Nos comentários da publicação, fãs elogiaram a simplicidade e animação da atriz. “Você pode tirar a brasileira do Brasil, mas jamais o ‘sol na laje’ da brasileira! Se isso não é o ápice do ‘quem não tem cão caça com gato’, eu não sei o que é! O brasileiro domina o mundo mesmo”, escreveu uma. “Feliz no simples! Essa é brasileira raiz”, brincou outro. “Perfeita, amor! Solução de luxo total”, disse uma terceira seguidora.

Recentemente, o nome de Giovanna Antonelli foi envolvido em uma polêmica relacionada ao pagamento de impostos. Na última semana, a atriz se manifestou na Justiça após ser alvo de uma ação de execução fiscal movida pelo Município de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. Segundo a jornalista Fábia Oliveira, a artista contestou a cobrança, a qual classificou como ilegal.

A ação de execução fiscal ajuizada pelo município de Petrópolis cobra o valor de aproximadamente R$ 70 mil da atriz. Segundo a ação, o valor é referente ao IPTU atrasado de um imóvel registrado no nome dela.

Nos altos, atriz afirma que a cobrança é ilegal porque o lançamento do IPTU ainda estava sendo discutido na esfera administrativa e o recurso apresentado por ela aguardava julgamento. A defesa da atriz também argumentou que a Prefeitura de Petrópolis promoveu a cobrança de um crédito que ainda não havia sido definido, o que teria gerado um vício na execução fiscal.

Diante disso, a ação movida por Giovanna Antonelli pede que a Justiça reconheça a suspensão da cobrança do IPTU, declare a nulidade da Certidão de Dívida Ativa em seu nome e extinga o processo de execução fiscal.