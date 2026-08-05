Felipe Simas aceita convite da Globo e fecha papel em nova novela

Por IG

Publicada em 05/08/2026 às 14h49

Felipe Simas já tem um novo trabalho garantido na Globo. Depois de integrar o elenco de Dona de Mim (2025), o ator acertou participação em Lá na Minha Terra, próxima novela das seis da emissora. Na produção escrita por Mário Teixeira, ele interpretará um dos principais personagens masculinos da história, em um papel com forte presença de humor.

O convite para o novo projeto foi feito por Allan Fiterman, diretor com quem Felipe Simas trabalhou em Dona de Mim (2025). Contratado por obra pela Globo, o ator chegou a negociar um projeto com a Record em 2025, mas desistiu antes do início das gravações para permanecer na emissora carioca. A informação é da Folha de S.Paulo.

Em Lá na Minha Terra, Felipe Simas dividirá cena com nomes como Dira Paes, Camila Morgado, Clarissa Pinheiro, Thardelly Lima, Lilia Cabral e Gabriela Loran. A emissora carioca ainda trabalha para concluir a escalação do elenco até a próxima semana, antes do início da produção.

A nova novela da Globo acompanhará a história de uma sertaneja, mãe de quatro filhos, que deixa o interior do Nordeste em busca de uma vida melhor em São Paulo. A protagonista parte à procura do marido, desaparecido anos antes, dando início ao principal conflito da trama. Lá na Minha Terra tem estreia prevista para novembro, substituindo A Nobreza do Amor.

A protagonista será vivida por Dira Paes, enquanto Camila Morgado interpretará a principal vilã da história. Antes de confirmar o retorno à Globo, Felipe Simas chegou a ser anunciado como protagonista de uma série bíblica da Record. O ator, porém, optou por deixar o projeto e aceitou o convite para integrar a nova novela de Mário Teixeira.

A estreia na TV do ator foi com uma participação em Flor do Caribe (2013), seguida de um papel fixo em Malhação: Sonhos (2014), como o vilão Cobra. Em 2015, ganhou seu primeiro protagonista, o humilde Jonatas de Totalmente Demais.

O artista seguiu com personagens relevantes nas novelas Os Dias Eram Assim (2017), O Tempo não Para (2018) e Salve-se Quem Puder (2020) e na série Segunda Chamada (2019). Em 2016, foi o campeão da Dança dos Famosos.