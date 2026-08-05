Quem é a bailarina de Leonardo que viralizou por figurino ousado

Por IG

Publicada em 05/08/2026 às 14h46

As dançarinas do cantor Leonardo chamaram a atenção nas redes sociais e se tornaram um dos assuntos mais comentados do momento, após subirem ao palco com um figurino ousado. O look, composto por um body vermelho cavadissimo, deixava o bumbum à mostra e dividiu opiniões entre os internautas.

Nas imagens que vêm circulando nas redes sociais, quem aparece ao lado do compositor é a bailarina Lane Cavalcante, que está dançando ao som de "Festa de Rodeio", um dos grandes sucessos do famoso.

O figurino gerou polêmica e recebeu críticas nas redes sociais. "Pena que o Leonardo apelou para a sexualização do show. Desnecessário", escreveu uma internauta. "Virou cabaré", declarou outra. "Quando o cara precisa apelar para manter o hype", disparou um terceiro.

No entanto, também houve quem elogiasse a beleza das dançarinas. "Elas são lindíssimas. Fiquei impressionada com o show", disse uma. "Um corpo que dá inveja", declarou outra. "As bailarinas roubaram a cena", escreveu uma terceira.

Quem é a bailarina de Leonardo?

Nascida em Fortaleza, no Ceará, Lane tem 39 anos e é mãe de uma menina de 11 anos, fruto de seu relacionamento com o cantor Léo Magalhães. Além da dança, ela faz trabalhos como modelo e conta com quase 300 mil seguidores no Instagram, onde realiza parcerias e compartilha sua rotina de viagens.

Vale dizer também que, antes de Leonardo, a bailarina já dançou na banda Aviões do Forró e nos shows de Wesley Safadão. "Sempre foi um sonho", afirmou ela ao ser anunciada como nova bailarina do sertanejo, em janeiro de 2025.

Ainda que não seja a única loira entre as seis bailarinas de Leonardo, Lane Cavalcante é quem vive sendo confundida com Poliana Rocha, mulher do cantor. Por causa disso, a bailarina já disse, em entrevistas, que vê a comparação como uma forma de elogio.

O que Poliana Rocha pensa sobre o figurino das bailarinas de Leonardo?

Recentemente, ao ser questionada por um seguidor sobre as vestimentas das bailarinas do sertanejo, Poliana Rocha foi sincera. O usuário quis saber se a famosa dava o aval ou "autorizava" os looks curtos utilizados pelas dançarinas.

A empresária fez questão de demonstrar que enxerga o balé do músico puramente como uma engrenagem de trabalho, afastando qualquer tipo de ciúme ou controle pessoal. "Sinceramente, não tenho interesse em opinar sobre isso. É uma decisão que não me cabe, e eu prefiro direcionar minha atenção para o que faz parte da minha vida", disparou a loira, sem rodeios.