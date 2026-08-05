Encontro Pedagógico fortalece qualificação de professores dos programas esportivos da Semtel

Atualização profissional, troca de experiências e novos conhecimentos marcaram o Encontro Pedagógico promovido pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), na Vila Olímpica Chiquilito Erse. A iniciativa reuniu professores e coordenadores dos programas Construindo Campeões e Qualidade de Vida, reforçando o compromisso com a excelência das atividades esportivas oferecidas à população.
Entre os temas abordados estiveram a formação de jovens esportistas baseada em evidências científicas, ministrada pelo professor doutor José Roberto de Maio Godoi Filho; A Jornada da Autonomia Funcional, com o fisioterapeuta Magno Araújo; e Acessibilidade e Inclusão no Esporte, apresentada pela gerente de Acessibilidade, Avaliação Biopsicossocial e Redução de Barreiras da Semias, Marxlene Bezerra Vieira.
O prefeito Léo Moraes destacou que investir na qualificação dos profissionais é fundamental para ampliar a qualidade dos serviços oferecidos à população.
"Quando investimos na formação dos nossos professores, estamos investindo diretamente no futuro das nossas crianças, dos nossos jovens e na qualidade de vida da população. Queremos um esporte cada vez mais inclusivo, preparado e capaz de transformar vidas por meio de profissionais valorizados e constantemente capacitados".
Encontro Pedagógico integra as ações de valorização dos profissionais da Semtel
Para o secretário executivo de Esporte da Semtel, Rodrigo Campos, investir na formação continuada dos profissionais é investir diretamente na qualidade dos serviços prestados à comunidade."Nossos professores são agentes de transformação social. Cada capacitação amplia conhecimentos, fortalece as práticas pedagógicas e reflete diretamente na qualidade do atendimento oferecido às crianças, jovens, adultos e idosos atendidos pelos programas da Semtel. O esporte evolui constantemente, e nossos profissionais também precisam evoluir."
Professora de ginástica do programa Construindo Campeões, Francimeire Lavareda ressaltou que o encontro representa uma oportunidade de crescimento profissional. "Momentos como esse nos motivam e nos fazem refletir sobre nossa prática diária. Compartilhar experiências e aprender com especialistas fortalece nosso trabalho e contribui para oferecer um atendimento cada vez melhor aos alunos."
O Encontro Pedagógico integra as ações de valorização dos profissionais da Semtel e reforça o compromisso com a qualificação permanente das equipes responsáveis pelos programas esportivos e de promoção da qualidade de vida em Porto Velho.
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