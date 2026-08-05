Célio Lopes conversa com moradores do Beco Nonoai e conhece de perto os desafios enfrentados pelas famílias da localidade

Por Assessoria

Publicada em 05/08/2026 às 15h44

Na noite da última terça-feira (04), Célio Lopes esteve no Beco Nonoai, no bairro Costa e Silva, em Porto Velho, para ouvir moradores e conhecer de perto a realidade das famílias que vivem na localidade.

Durante a visita, os relatos mostraram uma rotina marcada por dificuldades que vão muito além da falta de infraestrutura. Para chegar em casa, alguns moradores precisam atravessar diariamente uma ponte de madeira improvisada construída sobre um grande canal de esgoto a céu aberto. O caminho, que faz parte da rotina de crianças, trabalhadores e idosos, é motivo constante de preocupação para quem vive no local.

Segundo os moradores, a estrutura da ponte apresenta desgaste e exige atenção redobrada de quem passa por ela todos os dias. Mesmo com a existência da passagem improvisada, os moradores acabam tendo contato direto com a água contaminada do esgoto ao atravessar o local. Nos períodos de chuva, a situação se torna ainda mais crítica, já que o volume de água acumulada no canal aumenta, elevando o nível do esgoto e comprometendo a travessia. Em alguns momentos, a água toma conta da passagem, dificultando ou até mesmo impossibilitando que os moradores consigam acessar suas próprias residências. A situação se agrava pela ausência de saneamento básico, fazendo com que o esgoto permaneça exposto ao longo de toda a área. Além do mau cheiro, as famílias convivem com o receio de problemas de saúde e com o aparecimento frequente de animais peçonhentos, como cobras.

Quando anoitece, outro desafio surge. A falta de iluminação pública deixa o trajeto ainda mais difícil e aumenta a sensação de insegurança para quem precisa atravessar a ponte ou circular pelo beco.

Ao caminhar pela localidade ao lado dos moradores, Célio ouviu histórias, acompanhou de perto as dificuldades enfrentadas pelas famílias e conheceu a realidade de quem convive diariamente com esses problemas.

“Cada bairro tem sua história, mas o que encontramos em todos eles são pessoas que querem ser ouvidas e ter melhores condições de vida. É no contato direto com a população que conseguimos entender de verdade os desafios enfrentados por cada família”, destacou.

A visita faz parte de uma série de encontros realizados em diferentes regiões de Porto Velho, aproximando o diálogo com os moradores e permitindo conhecer de perto as demandas, desafios e necessidades de cada localidade.