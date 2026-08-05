Equipe resgata cadeirante em situação de rua e garante acolhimento humanizado 

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 05/08/2026 às 15h43

Com ações voltadas à proteção da população em situação de vulnerabilidade, a Prefeitura de Porto Velho, por meio do Serviço Especializado de Abordagem Social, segue fortalecendo o atendimento humanizado às pessoas que vivem nas ruas da capital, garantindo acesso à assistência social e à dignidade.

No final da manhã desta terça-feira (4), a equipe foi acionada para atender um homem de 46 anos, cadeirante, que estava vivendo em situação de rua, sem um local adequado para tomar banho, realizar sua higiene pessoal ou atender às necessidades básicas.

Ao chegar ao local, os servidores realizaram uma abordagem humanizada e levantaram informações sobre a situação do homem, que relatou ser paraplégico há alguns anos e estar viajando do estado de São Paulo com destino à cidade de Manaus (AM).

Após a identificação da situação de vulnerabilidade, a equipe da Abordagem Social, coordenada pela Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), encaminhou o homem ao albergue público, onde ele recebeu roupas, pôde tomar banho, fazer as refeições e teve acesso ao atendimento psicossocial oferecido pelo município.

O prefeito Léo Moraes destacou que a administração municipal vem intensificando as ações voltadas ao acolhimento da população em situação de rua, garantindo oportunidades para que essas pessoas possam reconstruir suas vidas.

"Sabemos que essa é uma questão muito delicada, mas a Prefeitura de Porto Velho vem somando forças para oferecer as oportunidades que pessoas em situação de rua merecem. O ser humano é o eixo que move qualquer ação de política pública".

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, ressaltou que o município tem ampliado esse trabalho para assegurar atendimento integral às pessoas acolhidas.

"Após a abordagem social, verificamos se o cidadão possui cadastro para recebimento de benefícios, acionamos a família quando possível e realizamos todos os encaminhamentos necessários para garantir dignidade e a oportunidade de um recomeço".

Além do acolhimento imediato, o Serviço Especializado de Abordagem Social busca promover a reinserção social dessas pessoas por meio do acesso à rede de assistência, contribuindo para que elas possam reconstruir seus vínculos familiares e recuperar sua autonomia.

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