Expedição Novos Sorrisos chega a Porto Velho e abre agendamento para consultas odontológicas

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 05/08/2026 às 16h42

Com mais de uma década de atuação em diversas regiões do país, a Expedição Novos Sorrisos, projeto social desenvolvido pela Neodent, chega a Porto Velho com o apoio da Prefeitura na divulgação das ações e do período de agendamento para atendimentos odontológicos gratuitos.

A unidade móvel do projeto estará instalada na Avenida Rio de Janeiro, nº 4.734, bairro Lagoa, e realizará atendimentos entre os dias 10 de agosto e 3 de setembro, sempre das 8h30 às 16h.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de iniciativas que ampliam o acesso da população aos serviços de saúde e reforçou o apoio da administração municipal ao projeto. "Todo projeto dessa natureza será muito bem-vindo em nossa capital. Os envolvidos nessa expedição podem contar com o apoio e a boa vontade da nossa equipe, que valoriza ações capazes de ampliar a qualidade de vida da nossa população".

A gerente da Expedição Novos Sorrisos, Alice Soares, ressaltou que a iniciativa tem como objetivo promover a prevenção e ampliar o acesso aos cuidados com a saúde bucal em diferentes regiões do Brasil. "A chegada da Expedição Novos Sorrisos a Porto Velho representa mais um passo na nossa missão de ampliar o acesso à saúde bucal e levar informação e ações preventivas a diferentes partes do Brasil".

As vagas para atendimento são limitadas. Os interessados em agendar uma consulta ou atuar como voluntários no projeto podem realizar a inscrição diretamente na unidade móvel ou por meio do site: www.expedicaonovossorrisos.com.br

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Fotos: Arquivo