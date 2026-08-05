Prefeitura avança com pavimentação da Rua Floriano Peixoto no Jardim Clodoaldo

Por assessoria

Publicada em 05/08/2026 às 15h55

A Prefeitura de Cacoal avança com as obras de pavimentação asfáltica no bairro Jardim Clodoaldo. A Rua Floriano Peixoto já recebeu os serviços de preparação da base e está pronta para a aplicação da capa asfáltica.

A melhoria vai proporcionar mais mobilidade urbana, segurança, conforto e qualidade de vida para os moradores da região.

A obra vai melhorar as condições de tráfego, facilitar o deslocamento de moradores e motoristas e proporcionar mais segurança e conforto para quem utiliza a via diariamente.

A pavimentação também contribui para reduzir a poeira durante o período de estiagem e o acúmulo de lama nos meses de chuva. O serviço ainda favorece a valorização dos imóveis e o desenvolvimento do bairro.

A melhoria integra as ações da administração municipal voltadas à ampliação da infraestrutura urbana e à qualidade de vida da população.