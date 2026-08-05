Inscrições para o Licita+RO serão abertas na próxima segunda-feira, 10

O Tribunal de Justiça de Rondônia abrirá na próxima segunda-feira, 10 de agosto, as inscrições para a III Edição do Projeto Licita+RO, com o tema “Conectando Fornecedores, Inovação e Oportunidades nas Contratações Públicas”. Promovido pela Secretaria Administrativa do TJRO, o evento será realizado nos dias 27, 28 e 31 de agosto, no auditório do edifício-sede, em Porto Velho.

A iniciativa tem como objetivo promover a capacitação de fornecedores locais, ampliando o conhecimento sobre os processos de compras públicas e fortalecendo a participação de empresas e profissionais nas oportunidades oferecidas pela Administração Pública. A programação também busca estimular práticas mais transparentes, eficientes, inovadoras e sustentáveis nas licitações e nos contratos públicos.

O principal destaque será a palestra do Ministro Paulo Sérgio Domingues, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), além de vários outros palestrantes convidados, entre especialistas em licitação e em desenvolvimento de mercado.

Programação e inscrições

Nos dias 27 e 28 de agosto, a programação será aberta ao público externo, incluindo fornecedores, empresários, profissionais do Direito, servidores e demais cidadãos interessados em conhecer e aprofundar conhecimentos sobre as contratações públicas. As atividades serão complementares e contarão com palestras distintas em cada dia, permitindo aos participantes acompanhar diferentes temas e perspectivas relacionadas ao setor.

Já o dia 31 de agosto será destinado ao público interno do TJRO e a agentes de contratação de outros órgãos da Administração Pública, com prioridade para profissionais que atuam diretamente nas áreas de licitações e contratos. Os órgãos públicos interessados poderão realizar inscrições para todos os dias do evento.

Serão disponibilizados dois links de inscrição: um destinado às atividades dos dias 27 e 28 de agosto, abertas ao público geral, e outro voltado à programação do dia 31, direcionada ao público interno e aos agentes de contratação de outros órgãos públicos. O evento terá limite de 200 vagas por dia.

O Licita+RO integra uma iniciativa já consolidada no calendário institucional do TJRO. A primeira edição, realizada em 2024, teve como tema “Aprendendo Licitações Públicas na Prática”, enquanto a segunda, em 2025, abordou as “Licitações Sustentáveis na Prática”.

Mais informações sobre a programação, os palestrantes e os links de inscrição serão divulgadas nos canais oficiais do Tribunal de Justiça de Rondônia.