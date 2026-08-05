14ª edição da campanha “Jaru Salvando Vidas, Doe Sangue, Doe Vida!” começa nesta sexta-feira (07)

Por Assessoria

Publicada em 05/08/2026 às 15h51

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde - Semusa, em parceria com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), promove, nesta sexta-feira (07) e sábado (08), a 14ª edição da campanha “Jaru Salvando Vidas, Doe Sangue, Doe Vida!”.

Podem doar sangue pessoas com idade a partir de 16 anos, que pesem mais de 50 quilos e estejam em boas condições de saúde. Menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal no momento da doação.

A ação acontecerá no Centro Especializado de Saúde da Mulher, localizado na Rua Sebastião Cabral de Souza, nº 2662, Setor 04. Na sexta-feira, o atendimento será das 8h às 18h, e no sábado, das 8h às 16h.

A secretária municipal de Saúde, Jaíne Barboza, destacou a importância da participação da população na campanha. “Cada bolsa de sangue coletada pode salvar até quatro vidas. Convidamos a população para aderir à doação e colaborar com os estoques de sangue da Fhemeron, que atendem pacientes de todo o estado”, ressaltou, lembrando que pessoas que estejam em tratamento médico, pós-operatório, gestantes e também lactantes não estão aptas a doar sangue.