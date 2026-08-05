Por Assessoria

Publicada em 05/08/2026 às 16h05

Proteção contra a bronquiolite disponível no SUS de Ariquemes! A bronquiolite é uma das principais causas de internação de bebês, principalmente nos primeiros meses de vida. Pensando na proteção das nossas crianças, o SUS de Ariquemes disponibiliza a vacina/imunização para prevenção da bronquiolite, uma importante medida para reduzir o risco de formas graves da doença.

Se o seu bebê faz parte do público indicado, procure um dos pontos de atendimento e mantenha a proteção em dia.

Locais e horários de atendimento:

Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Segunda a quinta-feira

Das 7h30 às 12h e das 14h às 17h

Sexta-feira

Das 7h30 às 13h

Sala do Ambulatório (ao lado do Sebrae)

Segunda a sexta-feira

Das 9h às 12h e das 14h às 17h

Sábados, domingos e feriados

Das 9h às 12h

A prevenção salva vidas e garante mais tranquilidade para as famílias. Proteja quem você mais ama!