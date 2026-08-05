Convenções partidárias encerram hoje, capital e interior disputam hegemonia política, UB e PP lideram horário eleitoral

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/08/2026 às 14h00

Candidatos – Hoje (5) é o último dia para os partidos realizarem as convenções para escolha dos candidatos aos cargos eletivos que serão disputados em outubro. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) já analisa as atas apresentadas pelos partidos e federações e lidera ou veta candidaturas. O prazo máximo para que as atas sejam levadas à Justiça Eleitoral é o dia 15, ou seja um prazo de pouco mais de uma semana. Já é possível sentir o clima eleitoral nos corredores da Assembleia Legislativa (Ale), no Palácio Rio Machado (Governo do Estado), nas prefeituras da capital e interior e câmaras de vereadores. As eleições gerais realmente mobilizam eleitores e políticos do Estado, porque envolve eleição a governador, como é o caso de Rondônia, duas das três vagas ao Senado, Câmara Federal (8 vagas) e Assembleia Legislativa (Ale), com 24 cadeiras. Com as convenções em fase final a mobilização nos bastidores é enorme e crescente.

Parceria – A desistência de o presidente do diretório estadual do MDB, Confúcio Moura, de disputar a reeleição ao Senado provocou uma reviravolta no processo eleitoral na disputa das duas vagas de senador. Mais na sucessão estadual para escolha do futuro governador. Estaria sendo formatada nos bastidores uma composição MDB, PDT, PT, PSD composta por Pedro Abib (MDB), Samuel Costa (PSB) para governador e vice; Acir Gurgacz (PDT) e Lurdinha Suruí (PT), como candidatos ao Senado. É importante destacar, que as convenções encerram hoje, mas os partidos e federações têm até o dia 15 para formalizar as atas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), e, lógico, até lá muitas mudanças poderão ocorrer no que teria ficado ajustado nas convenções. Quem viver verá...

Eleições – O tempo que cada partido ou federação terá no Horário Eleitoral Gratuito no rádio e na TV aberta já foi publicado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as eleições gerais de outubro. O União Brasil e o PP formando a Federação União Progressista e ficaram com a maior fatia do horário eleitoral, porque juntos somam 104 dos 513 deputados formando a maior bancada na Câmara Federal. O PL com 98 parlamentares tem o segundo tempo no rádio e TV, a Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) vem em terceiro. A representatividade partidária é o critério utilizado pelo TSE para definir a distribuição do horário eleitoral que terá início a partir do dia 28 e encerrado em 1º de outubro. É um espaço importante, pois as rádios e TVs tem o compromisso como obrigatório, ou seja, no horário em todas as emissoras são transmitidos os programas elaborados pelos partidos e coligações.

Governador – O quadro político com nomes de pré-candidatos termina hoje (5) prazo de encerramento das convenções partidárias. Certamente teremos mudanças até o dia 15, quando o TRE encerra o período para recebimento, análise das atas das convenções e liberação das candidaturas. Existe a possibilidade de o advogado e professor universitário, Vinícius Miguel, que preside o PPS no Estado entrar na disputa. Hoje o nome forte em Porto Velho é do ex-prefeito da capital, Hildon Chaves (UB), (dois mandatos seguidos), na disputa pelo Governo do Estado. Quem também poderá ser bem votado a governador em Porto Velho é o senador Marcos Rogério, presidente regional do PL, que tem como vice o deputado delegado Rodrigo Camargo (Podemos). O Podemos é presidido em Rondônia pelo prefeito da capital, Leo Moraes, que indicou o Camargo para vice e deverá ser o multiplicador de votos da chapa Rogério/Camargo em Porto Velho, maior colégio eleitoral do Estado com cerca de 360 mil eleitores, que estavam em condições de votar nas eleições municipais de 2024. Rogério tem domicílio eleitoral em Ji-Paraná, segundo município do Estado em potencial de votos que este ano deverá ficar em torno de 100 mil leitores.

Governador II – No caso de Vinícius Miguel candidato, a lógica sinaliza que ele a maior parcela dos votos em Porto Velho, onde ele vota e, nas eleições de 2018, quando ele disputou o Governo do Estado, na época no Rede somou mais de 30% dos votos válidos sendo o mais bem votado em Porto Velho. Nos últimos dias os bastidores da política estiveram dos mais movimentados e, segundo informações, existe um movimento de políticos incentivado Vinícius Miguel a concorrer às eleições a governador nas eleições de outubro. A mobilização aumentou, após a desistência de Confúcio Moura (MDB) de concorrer à reeleição ao Senado. Caso Vinícius Miguel se disponha a disputar o Governo do Estado terá que conseguir um vice do interior e, há quem aposte – e não são poucos– que ele tem chances reais de chegar ao segundo turno. O problema é que a divisão de votos na capital poderá favorecer candidatos do interior, no caso Adailton Fúria, do PSD.

Respigo

É hoje (5) o bate-papo aberto do candidato a senador Bruno “Bolsonaro” Scheidt (PL) com convidados de direita e dispostos a caminhar junto nas eleições gerais deste ano. O encontro informal ocorre a partir das 19h no auditório da Unopar de Porto Velho +++ As sessões ordinárias na Assembleia Legislativa, que deveriam ser retomadas a partir de terça-feira (4), após o recesso legislativo, não aconteceu. A normalidade no processo ordinário será retomada somente na terça-feira (11) às 15h +++ Em recente pesquisa a deputado estadual do Instituto Phoenix, especializado na área, vários parlamentares que buscam um novo mandato estariam longe de conseguir sucesso. Dos 24 da legislatura atual, 20 estão trabalhando a reeleição +++ Segundo o Phoenix, somente nove conseguiram um novo mandato. Como a campanha eleitoral terá início no dia 16 a sondagem popular serve de parâmetro a quem pretende continuar na vida pública +++ Quatro jogos hoje (5) pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Em Belo Horizonte jogam Cruzeiro e Chapecoense, às 18h, Grêmio e Mirassol às 18h30 +++ No Ceará, o Fortaleza recebe o Palmeiras às 20h30. No mesmo horário jogam Fluminense e Vasco, no Maracanã.

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