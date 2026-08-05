Mauro Vieira chama fala de Milei de agressiva ao justificar rebaixamento das relações

Por G1

Publicada em 05/08/2026 às 14h25

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, chamou nesta quarta-feira (5) as falas Javier Milei que incitaram a decisão de rebaixar as relações diplomáticas com a Argentina "agressivas, descabidas e grosseiras".

Em entrevista a um programa de TV argentino, o chanceler brasileiro afirmou ainda que "a questão ideológica" não influenciou o rebaixamento.

➡️ Na noite de terça-feira (3), Vieira anunciou que o governo brasileiro havia tomado a decisão de rebaixar as relações diplomáticas com a Argentina, que agora só poderá manter um encarregado de negócios em sua Embaixada em Brasília. O embaixador brasileiro em Buenos Aires também ficará no Brasil por enquanto.

Em entrevista ao programa "Modo Fontevecchia", da rede argentina Net TV e emitido também na rádio Perfil, o brasileiro confirmou que o rebaixamento ocorreu em retaliação a "reitrados insultos e agressões a instituições brasileiras".

"Foram quatro manifestações no espaço de uma semana em que o presidente da Argentina, de uma forma muito grosseira, muito direta e muito agressiva, criticou, de uma forma muito inaudita, o Brasil e as instituições na pessoa do presidente Lula", declarou Vieira.

"Edução e respeito são fundamentais, sem isso não pode haver diálogo. A questão ideológica é totalmente secundária".

Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores — Foto: Jornal Nacional/ Reprodução

Argentina critica

A Argentina criticou a decisão do governo brasileiro de reduzir o nível da representação diplomática entre os dois países. Em nota ainda na terça-feira (4), a chancelaria argentina afirmou que o Brasil age por "questões puramente ideológicas".

No comunicado, o governo de Milei informou que o Itamaraty pediu o retorno do embaixador argentino em Brasília, Daniel Raimondi, à Argentina. Diplomatas brasileiros disseram que, com o rebaixamento das relações, Raimondi não deve permanecer no Brasil, mas destacaram que a decisão não configura uma expulsão formal.

A chancelaria argentina acusou ainda Brasil de estar "se isolando do restante da região por questões puramente ideológicas".

Nesta quarta-feira, no entanto, o governo argentino disse que não tomará nenhuma medida contra o Brasil.

Crise

A crise entre Brasil e Argentina começou após a presença de Javier Milei na convenção nacional do PL, em São Paulo, que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência, em 25 de julho. Durante o evento, o presidente argentino chamou Lula de "presidiário".