Bairros Nova Floresta e Socialista recebem serviço de tapa buraco

Por Letícia Regis

Publicada em 05/08/2026 às 15h05

Há obras que vão muito além do asfalto. Cada buraco recuperado representa mais segurança para quem sai cedo para o trabalho, mais tranquilidade para os pais que acompanham os filhos à escola e mais dignidade para quem percorre diariamente as ruas da cidade.

Foi com esse compromisso que a Prefeitura de Porto Velho realizou mais uma etapa dos serviços de tapa-buraco nos bairros Nova Floresta e Socialista, contemplando a Rua Paraná, a Rua Raíssa Lopes e o cruzamento da Rua Oscarito com a Rua Grande Otelo.

A recuperação da malha viária devolve fluidez ao trânsito, reduz riscos de acidentes, preserva veículos e fortalece a mobilidade urbana. É um trabalho que muda a paisagem e transforma a rotina de moradores dessas localidades.

Para o prefeito Léo Moraes, cuidar das vias é cuidar das pessoas. "Sabemos que quem enfrenta um buraco todos os dias não vê apenas um problema no asfalto, mas um obstáculo na sua rotina. Nosso compromisso é devolver segurança, mobilidade e qualidade de vida para as famílias de Porto Velho".

Segundo o secretário municipal de infraestrutura, Thiago Cantanhede, os serviços de manutenção viária seguem avançando por diferentes regiões da capital. "Estamos levando infraestrutura, valorizando os bairros e reafirmando o compromisso da gestão municipal com uma cidade mais segura, acessível e preparada para o futuro".

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