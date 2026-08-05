Shawn Mendes comete gafe em declaração para Bruna Marquezine

Por IG

Publicada em 05/08/2026 às 14h40

Shawn Mendes, 27, e Bruna Marquezine , 31, voltaram a ficar entre os assuntos mais comentados do momento nesta terça-feira (04). Isso porque o cantor luso-canadense acabou cometendo uma gafe que pode afetar um contrato milionário da atriz.

O compositor aproveitou o aniversário de 31 anos da intérprete para fazer uma declaração para lá de especial por meio de sua conta pessoal no Instagram. No entanto, em meio às várias fotos e vídeos de momentos carinhosos, um detalhe chamou a atenção do público: Shawn Mendes postou uma foto em que o casal bebe uma cerveja concorrente da marca da qual a atriz é garota-propaganda.

O cantor escolheu cinco conteúdos: três da visita do casal a um centro de arte no Morro da Providência, no Rio de Janeiro; uma foto da atriz com um de seus pets; e uma selfie do casal brindando com garrafas de Heineken.

Entretanto, esta última foi deletada pelo canadense poucos minutos depois, já que Bruna estrelou uma campanha da marca Corona dois meses antes. Como era de se imaginar, isso fez com que muitos internautas suspeitassem de que esse teria sido o motivo para a imagem desaparecer.

Como forma de homenagear a amada, na legenda da publicação, ele fez questão de misturar português e inglês. Ainda que ambos sejam flagrados juntos quase todos os dias, nenhum dos dois tinha dado declarações públicas sobre a relação até o momento.

"Feliz aniversário, meu amor. Você é luz e uma mãe em todos os lugares que entra. Sem querer ser muito meloso, mas você mudou minha vida de verdade e eu sou muito grato a você. Eu te amo muito, muito, muito", disse o artista.

Namoro longe dos holofotes

Desde o fim do ano passado, Bruna Marquezine e o cantor canadense começaram a ser fotografados juntos em diversas ocasiões. Vale destacar também que o cantor começou a seguir a atriz no Instagram em 2017, na época em que ela estava separada de Neymar.

O artista ganhou ainda mais os holofotes no Brasil ao visitar o país no fim de 2025. Ele foi uma das atrações do Prêmio Earthshot, no Rio de Janeiro, e também viajou para Belém durante a COP-30.

Em dezembro, Shawn curtiu dias na Bahia, na casa de Ivete Sangalo, e passou a ter encontros cada vez mais frequentes com Bruna Marquezine, com quem teria passado o Réveillon. Já no começo de 2026, o cantor aproveitou uma temporada no Brasil antes de retornar aos Estados Unidos.

Vale destacar que, desde que voltaram a ser vistos juntos, em outubro do ano passado, Bruna já havia viajado outras três vezes para encontrá-lo. Já Shawn Mendes mantém uma rotina ainda mais intensa de visitas e chega a passar mais de um mês seguido no Brasil com a amada.

Muito discretos, quando estão juntos no Brasil, eles costumam passar a maior parte do tempo na casa da atriz, mas já foram flagrados passeando pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, indo a alguns restaurantes locais e curtindo o mar de São Conrado.