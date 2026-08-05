Polícia Civil prende suspeito e mantém buscas por dois investigados em Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/08/2026 às 14h20

Consumidores eram atraídos por promessas de crédito rápido e aprovação facilitada, conforme apontam as investigações da Polícia Civil de Rondônia. No entanto, ao concluir a contratação, as vítimas assinavam contratos de consórcio acreditando estar adquirindo um financiamento, situação que provocou prejuízos financeiros.

A terceira fase da Operação Contemplados foi deflagrada para apurar esse esquema de fraude. Durante a ação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva. Um dos investigados foi localizado, preso e indiciado, enquanto outros dois permanecem foragidos. As buscas continuam sendo realizadas por equipes da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Consumidor.

O inquérito tramita sob sigilo. Como medida de prevenção, a Polícia Civil orienta os consumidores a analisarem atentamente os contratos antes da assinatura e recomenda cautela diante de ofertas com condições muito inferiores às praticadas no mercado.