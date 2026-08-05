Morador de rua é espancado acusado de entregar boca de fumo

Por pvhnoticias.com

Publicada em 05/08/2026 às 08h50

Um homem foi vítima de espancamento na tarde desta terça-feira (04), na Avenida Carlos Gomes com Rua Miguel Chakian, em frente a rodoviária em Porto velho.

O rapaz contou que é morador em situação de rua, e foi espancado a pauladas por vários indivíduos, acusado de entregar uma boca de fumo nas proximidades, no entanto não teria ligação nenhuma com as frequentes abordagens da PM.

A vítima ficou caída com suspeita de fratura no braço, até a chegada de uma equipe de resgate. A PM ficou responsável pelo registro da ocorrência.