Hildon aposta em chapa feminina; Acir volta ao jogo; e Confúcio Moura surpreende ao renunciar à reeleição

Por Sérgio Pires

Publicada em 05/08/2026 às 09h01

NOVO MENGELE? ELE É ACUSADO DE CRIMES CONTRA A HUMANIDADE, QUANDO PODERIA TER SALVADO MILHÕES DE VIDAS



Joseph Mengele era cientista. Médico, tinha carta branca do seu governo. Praticou as maiores atrocidades em nome da ciência e da medicina. O nazista fugiu para o Brasil e aqui viveu durante longos anos, com nome falso, até morrer afogado em Bertioga. Nunca foi punido.

Agora, também protegido por seu governo, surgiu um similar no século 21? “Eu sou a Ciência!”, dizia Anthony Fauci, enquanto determinava como a Humanidade deveria enfrentar o Corona Vírus, inclusive usando pedaços de fetos de abortos realizados, para pesquisas científicas e médicas.

Ele e seu governo, sob Joe Biden, autorizaram pesquisas em laboratório chinês que, não se sabe ainda de que forma, o vírus escapou para se multiplicar e matar mais de sete milhões e meio de pessoas, inclusive 716.626 brasileiros.

No privado, Fauci entendia que o Kit Covid poderia salvar milhões de vidas. Em público, ele chamava de negacionista quem ousasse não aceitar o discurso de que não havia prova científica ou médica de que o Kit salvaria. “Eu sou a Ciência!”, repetia.

A perseguição doentia a quem não aceitasse as normas antiCovid, a partir dos Estados Unidos, chegou a Brasil ainda com mais força. Parte do médicos, sempre pela ideologia, nunca pela ciência; praticamente todo o Ministério Público e o Judiciário, acataram as ordens do novo Mengele. E ai de quem não concordasse.

Médicos foram perseguidos. Cientistas calados. O então presidente Bolsonaro, que ousou questionar o efeito das vacinas e ainda incentivou o Kit Covid, foi tratado como um monstro genocida.

Médicos foram ameaçados de perder seus registros profissionais. Houve casos de alguns que tiveram que usar tornozeleira eletrônica e ameaçados de cadeia. Foi uma sucessão de arbitrariedades, de desrespeito ao direito do livre pensar e da livre opinião como só a esquerda sabe fazer, em qualquer lugar do mundo.

Tanto a grande imprensa americana quanto a brasileira, cúmplices desta loucura e deste verdadeiro crime contra a Humanidade, assim como políticos que usaram a Covid para atacar adversários e quem não falava a linguagem exigida por eles, estão completamente calados. E vão falar o que?

Antony Fauci, com seus superpoderes, poderia ter ajudado a Humanidade, ao invés de, por ideologia e ganância, ter ajudado a destruí-la. Se o Kit Covid tivesse sido usado no mundo inteiro, onde o vírus atacou, está sendo anunciado de que 60 por cento, ou seja, 4 milhões e 500 mil vidas poderiam ter sido salvas.

Mesmo que todos os que mereceriam jamais vão pagar por seus erros e seus crimes, há uma tênue esperança de que pelo menos Fauci e seus seguidores mais próximos, sejam devidamente punidos por tudo o que fizeram contra a Humanidade.

Quem sabe, hoje, o pretenso novo Mengele pague por tudo o que fez e que não venha banhar-se em praias brasileiras, para viver tranquilamente, como seu assassino anterior viveu.

Sonhar pela verdadeira Justiça nunca faz mal!

UB E PROGRESSISTAS LANÇA HILDON CHAVES E CONFIRMA DUAS MULHERES NA DISPUTA PELO SENADO

Grande público. Discursos otimistas e inflamados. Mobilização. A convenção que reuniu a Federação União Brasil/Progressistas e mais o Republicanos, realizada na Faculdade Uniron, nesta segunda à noite, mostrou a força de um importante grupo político que não quer só o governo, mas também o Senado e uma fatia da Câmara Federal.

A coligação, liderada pelo ex-prefeito de Porto Velho Hildon Chaves ao Governo e o deputado estadual Cirone Deiró como vice, conseguiu levar ao local do encontro de lançamento oficial das candidaturas um grande número de apoiadores.

A convenção também oficializou o nome de duas mulheres, a deputada federal Sílvia Cristina, pelo Progressistas e a ex-deputada Mariana Carvalho, formando uma dupla com boas chances de tomar as duas cadeiras destinadas à Rondônia, na eleição de outubro.

Desde Fátima Cleide, do PT, eleita com mais de 220 mil votos em 2022, Rondônia não elege nenhuma mulher para o Senado. Caso consiga levar Sílvia e Mariana para o Senado, este feito seria inédito na história da política de Rondônia.

Uma nominata forte para a Câmara Federal e para a Assembleia Legislativa, de todos os partidos que compõem a coligação, também deixou claro que o grupo agora sob a liderança maior de Hildon Chaves, o concorrente ao Palácio Rio Madeira/CPA, quer ser protagonista nas urnas, neste ano.

A convenção realizada pelo grupo União Brasil, Progressistas e ainda com a participação do Republicanos, foi a última para lançar candidaturas majoritárias.

A partir do próximo dia 16, uma segunda-feira, começa oficialmente a curta campanha eleitoral deste ano.

FIM DAS CONVENÇÕES DOS PARTIDOS E ALIADOS QUE TERÃO CANDIDATURA PRÓPRIA AO GOVERNO DE RONDÔNIA

A Federação UB/Progressistas foi a última a ser realizada, entre as coligações e grupos partidários que lançaram candidaturas próprias ao Governo, com Hildon Chaves e Cirone Deiró. A primeira delas, em 20 de julho, foi a do PSB, que oficializou a dobradinha Samuel Costa/Sargento Machado.

O PT e os partidos de esquerda aliados a ele, oficializaram a candidatura do ex-deputado federal Expedito Netto, com o advogado do Psol Luiz Teodoro, como vice, em convenção estadual.

O PL e seus aliados realizaram também sua convenção, com uma grande público, superlotando o prédio principal da casa de shows Vila Privillege, antiga Talismã. Para o candidato ao Governo Marcos Rogério, que escolheu como vice o deputado estadual Delegado Camargo, “foi uma convenção histórica, por sua grandeza”.

Pouco depois, foi a vez do MDB, embora com público menor, usar sua sede própria em Porto Velho para oficializar o nome do professor e mestre Pedro Abib ao Governo. Confúcio Moura foi lançado ao Senado, mas dias depois renunciou. Abib ainda não escolheu o seu vice.

Não há dúvida de que a convenção que reuniu PSD, PRP, Solidariedade e Avante foi a maior de todas. Realizada também na casa de shows, a antiga Talismã, o encontro levou um público nunca antes visto em encontro político semelhante na Capital. Adailton Fúria para governador e Everton Leoni de vice, foram confirmados.

Todos os partidos lançaram candidaturas à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa. Nem todos ao Senado. Para as duas cadeiras, há pelo menos sete nomes fortíssimos na corrida eleitoral.

STF DERRUBA DECISÃO QUE IMPEDIA DISPUTA AO SENADO: ACIR GURGACZ ESTÁ NO JOGO!

Agora, falta muito pouco! Decisão do STF, com relatoria do ministro Dias Toffoli e sentença do ministro plantonista Nunes Marques, suspendeu decisões anteriores, inclusive do TRE rondoniense, que impediam a candidatura ao Senado de Acir Gurgacz. Agora, faltam apenas detalhes jurídicos para que a aprovação definitiva seja concedida.

Numa decisão inesperada, o TRE havia decidido pela inegibilidade de Acir, utilizando decisões já superadas nas próprias cortes superiores. Na sua argumentação, no Supremo, Dias Toffoli (mantida pelo ministro Nunes Marques) acatou a tutela de urgência pedida pela defesa de Gurgacz, feita pelo advogado Edirlei Souza e suspendeu a decisão emanada no tribunal regional.

Acir Gurgacz vem sofrendo injustiças desde que teve seu mandato cassado como senador, por ter sido o único dos fiadores de um empréstimo feito pelo grupo empresarial de sua família, a ser processado. Outras pessoas que assinaram a fiança do contrato, embora a situação tenha sido igual, jamais responderam a qualquer processo.

Até hoje a injustiça não foi corrigida. Contudo, a luta em defesa do ex-senador nunca parou. Certo da liberação para que possa disputar o pleito deste ano, Gurgacz já havia começado sua pré-campanha por uma das duas cadeiras ao Senado, o que foi oficializado na convenção do seu partido, o PDT, na semana passada.

O nome do ex-senador e ex-prefeito de Ji-Paraná aparecer em crescimento, nas pesquisas para o Senado, mesmo com todos os percalços legais que enfrentou. A partir de agora, Acir entra no jogo com chances reais. A corrida pelo Senado em Rondônia, portanto, está longe de estar decidida.

Acir está no jogo!

TANTOS ANOS DEPOIS, JÁ CUMPRIDA A PENA, MINISTRO DO STF RECONHECE ERRO DO TRIBUNAL EM CONDENAR O SENADOR

Há ainda, no caso Acir, uma questão muito mais profunda, pela injustiça cometida. Ao analisar o caso, o ministro Nunes Marques considerou que a condenação do ex-senador, pelo STF, não cumpriu todos os preceitos legais e, portanto, é nula. Ou seja, Acir não só sofreu a injustiça de perder um mandato legitimamente conquistado nas urnas, como ainda cumpriu pena, como se tivesse cometido algum crime. Que, aliás, jamais cometeu.

À questão óbvia sobre se ele será reparado, tem perguntas claras, todas sem resposta: como reparar tanta injustiça? Como fazer voltar o tempo e dizer a uma pessoa injustamente condenada que ela estava certa? Há como recuperar o tempo que já se foi?

A nova decisão de Nunes Marques ainda tem que passar pelo voto dos seus colegas do STF, alguns dos quais, com seus superpoderes, até poderão não reconhecer o absurdo cometido. Contudo, para Acir, seus amigos, seus familiares e seus eleitores, fica clara a ampla, geral e irrestrita injustiça cometida.

O que vai acontecer daqui para a frente? Não há como prever o futuro. Mas se pode dizer com certeza que o empresário que dá trabalho a mais de 13 mil pessoas; que é rondoniense de coração desde jovem; que empreende e ajuda Rondônia a crescer, foi tão injustiçado quanto outros políticos (como Ivo Cassol e Roberto Sobrinho, apenas para citar dois exemplos) agora pode comemorar.

Sempre foi inocente. Não cometeu ilegalidades e, ainda, a condenação absurda que recebeu foi por algo acontecido antes de ele ter mandato de senador e, portanto, foi julgado no tribunal errado. A justiça tarda, mas um dia chega!

PSD APRESENTA TRÊS CANDIDATAS À CÂMARA BOAS DE VOTO E QUE TÊM CHANCES REAIS DE CHEGAR LÁ!

Na sua convenção histórica do final de semana, o PSD (com Adailton Fúria ao Governo; Everton Leoni como vice e Luís Fernando, ao Senado) lançou sua nominata para a Câmara Federal. São nove nomes fortes, incluindo três mulheres poderosas na história da política rondoniense.

A relação traz, por exemplo, a ex-deputada Jaqueline Cassol, considerada muito atuante e que abriu mão de uma reeleição certa, na última eleição nacional para concorrer ao Senado. Outro nome muito forte é o da esposa do candidato ao governo Adailton Fúria. Joliane Fúria não se elegeu na última disputa por causa da legenda. A terceira é a ex-deputada Rosária Helena, que é vereadora.

Na ala feminina do partido, certamente o PSD apresenta uma nominata entre as mais fortes entre todos os partidos. São mulheres que já têm um eleitorado significativo. Todas já foram testadas nas urnas, com sucesso.

Entre os homens, seis candidatos também querendo chegar lá, têm nomes já conhecidos e outros que estão começando na vida pública. Foram homologados na convenção realizada no últimos sábado, os nomes de Luiz Cláudio da Agricultura, Adilson Honorato; Daniel Pittbull, Pastor Evanildo Silva; Fernando Vilas Boas e Lourival Araújo Lopes.

Na relação masculina, o nome mais conhecido é o de Luiz Cláudio da Agricultura, do ex-deputado federal e ex-secretário no governo de Ivo Cassol.

AÍ VEM O SUPER EL NIÑO, QUE TRARÁ SECA PROLONGADA E INCÊNDIOS NO NORTE. O SUL JÁ ENFRENTA TORNADOS

A Prefeitura de Porto Velho anuncia que está preparada para enfrentar as consequências do Super El Niño, que já chegou ao Brasil, mas cuja força maior se registrará entre outubro e dezembro deste ano. No Rio Grande do Sul, contudo, ele já mostrou toda a sua potência destruidora. Tornados com ventos de até 300 quilômetros por hora, destruíram praticamente algumas pequenas cidades do interior gaúcho. Uma delas foi Giruá, na fronteira com o Uruguai.

Rondônia e a região norte não terão tornados ou ventanias destruidoras. Contudo, a previsão é de que tenhamos por aqui, assim como no Centro-Oeste e no Nordeste do país, uma sucessão de ondas de calor e incêndios florestais com intensidade poucas vezes vista nas últimas décadas. Poderá haver estiagem prolongada, assim como chuvas torrenciais e inesperadas em áreas secas, também poderão acontecer.

O fenômeno climático, que ocorre normalmente a cada três anos, desta vez virá com a maior força dos últimos 150 anos, com o aquecimento das águas do Pacífico quase 3 graus acima do normal. Para se ter ideia, só no sul do país já foram registrados 81 tornados, todos com força moderada, mas um, aquele de Girau, com ventos que bateram o recorde nacional de 300 quilômetros/hora.

Em Rondônia, especialmente, a violenta seca que está prevista pode afetar diretamente a estrutura de abastecimento de água em várias regiões. Na Capital, onde abundam os poços amazônicos, a tendência é que todos sequem. Quem depende da captação de água pela Caerd no rio Madeira, também pode ser afetado, com parte do leito ficando completamente seco.

O prefeito Léo Moraes diz que a cidade estará preparada para enfrentar as dificuldades que vêm por aí. Tomara que ele esteja certo no seu otimismo e que o Super El Niño não nos atinja com toda a sua força.

ACABOU UMA DAS VERGONHAS QUE ASSOLAVA O JUDICIÁRIO: É O FIM DA APOSENTADORIA COM SALÁRIO

Acabou uma das grandes injustiças no Brasil! Por unanimidade, o Conselho Nacional de Justiça acabou com uma farsa que envergonhava o país: aposentadoria compulsória de magistrados que cometiam crimes. Mesmo os condenados por faltas disciplinares graves, como venda de sentenças, assédio sexual e moral, entre outras.

Com a aprovação da proposta que acaba com a aposentadoria como punição, a lista de sanções para juízes que cometerem erros passa a ser a seguinte (da mais leve para a mais grave): Advertência; Censura; Remoção compulsória: transferência obrigatória de cidade ou comarca.

As punições mais graves serão: disponibilidade: afastamento do trabalho por um período, mantendo o cargo; disponibilidade com proposta de perda do cargo: afastamento imediato enquanto o processo para tirar o juiz da função é concluído. Demissão será a pena máxima, que rompe o vínculo e corta o salário

Na prática, é uma alteração histórica na punição de magistrados no Brasil: o fim da aposentadoria compulsória como sanção máxima para juízes que cometerem infrações graves. Até agora, a aposentadoria compulsória com salários proporcionais era considerada o limite de punição nas punições para magistrados de carreira, medida frequentemente criticada por ser vista como um “benefício” em vez de uma penalidade efetiva.

O fim da aposentadoria compulsória com salário para juízes corruptos, que vendiam sentenças, que cometiam crimes, era uma vergonha para a imensa maioria dos magistrados que orgulham a toga. Finalmente, a absurda injustiça foi corrigida.

ACIDENTES DE MOTO MATARAM 27 RONDONIENSES EM RODOVIAS FEDERAIS DE RONDÔNIA. OUTROS 618 FICARAM FERIDOS

Mais de quatro mortes por mês. Nada menos do que 103 feridos a cada 30 dias. Foram 27 acidentes fatais. Foram 618 condutores ou caronas feridos, alguns com gravidade, outros que ficarão com sequelas pelo resto de suas vidas. Não é de assustar?

Estes números são oficiais e fornecidos pela Polícia Rodoviária Federal. Eles sintetizam o que está acontecendo com motos e seus usuários, nas rodovias do nosso Estado, fiscalizadas por ela. São o resultado de alta velocidade, falta de cuidados, ultrapassagens perigosas e todo o pacote de exageros ocorridos em Rondônia. E apenas nas rodovias federais.

Apenas um caso, para ilustrar o perigo que as rodovias rondonienses oferecem, sem contar com os inúmeros acidentes registrados dentro das cidades, também com vítimas fatais. Em 26 de junho, dois jovens, Saulo Henrique e Maria Luisa morreram quando caíram da moto e um caminhão que vinha atrás passou por cima dos dois. Foi na BR 364, em Jaru.

Embora a 364 seja a maior assassina, outras rodovias federais também matam motociclistas. Na BR 421 e na 429, entre outras, os riscos também são imensos. Foi num destes acidentes que morreu Eliel Arcanjo, de 47 anos, na 421, em maio deste ano. As ocorrências se multiplicam. E as mortes também.

Os dados nacionais são ainda mais horripilantes. Todos os dias, morrem 33 motociclistas ou caronas em motos. A imensa maioria das vítimas são homens, quase 90 por cento. Os mortos mais jovens, entre 20 e 24 anos, representam 18 por cento das vítimas.

PERGUNTINHA

Você sabia que o trilionário Elon Musk está anunciando que, nos próximos 12 meses, começarão a ser feitas cirurgias com implante no córtex em pessoas cegas, inclusive as de nascença e que poderão ou voltar a enxergar ou enxergar pela primeira vez em suas vidas?