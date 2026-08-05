Suspeito é baleado durante confronto com policiais do BOPE na zona leste

Por hora1rondonia.com

Publicada em 05/08/2026 às 08h40

Um homem, ainda não identificado, foi baleado na noite desta terça-feira (4) durante um confronto com policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), na Rua Eça de Queiroz, no bairro Mariana, Zona Leste de Porto Velho. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar e terminou com o suspeito atingido por disparos na região do tórax.

Segundo informações obtidas pelo portal de notícias Hora1Rondônia, os policiais teriam se deparado com o indivíduo durante uma ação na região, momento em que teria ocorrido uma troca de tiros. Durante o confronto, o homem acabou sendo atingido pelos disparos. A dinâmica que provocou o início da ocorrência ainda não foi oficialmente esclarecida pelas autoridades.

Após ser baleado, o suspeito recebeu atendimento inicial e foi socorrido em uma viatura da Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar. Em seguida, ele foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital João Paulo II, onde recebeu atendimento médico. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde do homem.

Durante a ação, os policiais do BOPE apreenderam a arma de fogo que estaria em posse do suspeito. O armamento foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada e ficará à disposição das autoridades para os procedimentos legais. A identidade do homem e as circunstâncias que deram origem ao confronto ainda deverão ser esclarecidas durante a apuração do caso.