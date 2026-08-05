Argentina não tomará nenhuma medida contra o Brasil após rebaixamento de relações diplomáticas, diz chanceler

Por G1

Publicada em 05/08/2026 às 09h06

A Argentina não tomará nenhuma medida em resposta à redução das relações diplomáticas com o Brasil, disse o ministro das Relações Exteriores, Pablo Quirno, nesta quarta-feira (5), durante uma coletiva de imprensa.

A declaração ocorre um dia depois que o chanceler criticou, nesta terça-feira (4), a decisão do governo brasileiro de reduzir o nível da representação diplomática entre os dois países.

O Itamaraty informou que manterá o embaixador brasileiro em Buenos Aires em solo brasileiro enquanto o presidente argentino, Javier Milei, mantiver ataques ao Brasil.

Em nota, o governo argentino afirmou que o Brasil age por "questões puramente ideológicas".

No comunicado, o governo de Milei informou que o Itamaraty pediu o retorno do embaixador argentino em Brasília, Daniel Raimondi, à Argentina.

Mais cedo, diplomatas brasileiros disseram que, com o rebaixamento das relações, Raimondi não deve permanecer no Brasil, mas destacaram que a decisão não configura uma expulsão formal do diplomata.

A chancelaria também afirmou que recebeu a decisão "adotada unilateralmente" pelo governo brasileiro e disse que o país está "se isolando do restante da região por questões puramente ideológicas".

Ainda segundo a nota, nos últimos anos houve "numerosos episódios" de manifestações políticas e apoios cruzados entre dirigentes dos dois países, mas a Argentina nunca transformou essas divergências em um incidente diplomático.

A chancelaria também declarou que as relações entre os Estados devem responder aos "interesses permanentes" dos povos e não ficar subordinadas às "necessidades políticas e/ou pessoais dos governantes de turno".

Crise

A crise entre Brasil e Argentina começou após a presença de Javier Milei na convenção nacional do PL, em São Paulo, que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência, em 25 de julho. Durante o evento, o presidente argentino chamou Lula de "presidiário".

No dia seguinte, em entrevista a uma rádio argentina, Milei acusou o Brasil de liderar uma "campanha anti-Argentina" durante a Copa do Mundo.

O presidente argentino também afirmou que Lula enviou marqueteiros ao país para interferir nas eleições presidenciais de 2023 e apoiar o então candidato Sergio Massa, derrotado por Milei.

No domingo (2), em entrevista à emissora argentina LN+, Milei voltou a subir o tom. O presidente argentino afirmou que Lula é "ladrão", "corrupto" e "não é inocente". Também voltou a questionar as decisões do STF que anularam as condenações do petista na Operação Lava Jato.

Ao comentar a reação do governo brasileiro, Milei afirmou que não considera as declarações agressivas e disse que as ofensas foram "palavras espontâneas".

"Agressivo é que alguém roube. É muito mais leve chamar um ladrão de ladrão do que o próprio ato de roubar", disse.

Reação do Brasil

Após os primeiros ataques, o Itamaraty convocou o embaixador argentino em Brasília para manifestar o descontentamento do governo brasileiro. Ao mesmo tempo, chamou para consultas o embaixador brasileiro em Buenos Aires.

Em nota, o governo classificou o episódio como "sem precedentes". O chanceler Mauro Vieira disse considerar o caso grave, mas descartou, naquele momento, medidas mais duras, como a retirada definitiva de representantes diplomáticos.

Além disso, inicialmente, o presidente Lula evitou alimentar a polêmica. Ao ser questionado por jornalistas sobre Milei, respondeu: "Quem é esse cara?".

Dias depois, no entanto, ele endureceu o discurso e classificou como uma "patacoada" a participação do argentino no evento do PL. Durante um ato do PSB, Lula afirmou que não aceitaria interferências externas na política brasileira.

"Eu não falei nada, porque a minha relação é uma relação de chefe de Estado com o Estado. (...) Eu gosto do povo argentino e não vou ficar trocando coisa com aquela coisa."