Edevaldo Neves destaca encontro político com lideranças de Rondônia em articulação para as eleições de 2026

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/08/2026 às 09h00

A confiança, o diálogo e a união em torno de um mesmo propósito foram apontados pelo deputado Edevaldo Neves como fatores que fortalecem a continuidade do trabalho desenvolvido em Rondônia. Em publicação sobre as eleições de 2026, o parlamentar agradeceu a presença dos participantes e afirmou que o encontro renovou a motivação para seguir com responsabilidade, compromisso e determinação.

Durante a agenda, foi realizado um momento de alinhamento com a equipe do Dr. Macário Barros. Também participaram da reunião o deputado federal Maurício Carvalho, a candidata ao Senado Mariana Carvalho e os representantes da juventude de Rondônia, Bárbara Carvalho e Matheus Macário.

Segundo Edevaldo Neves, o encontro foi marcado pela presença de pessoas que fortalecem sua caminhada política. O deputado classificou a ocasião como uma noite especial e ressaltou que a união entre os participantes amplia a disposição para continuar atuando em favor de Rondônia.

Ao final da manifestação, o parlamentar reafirmou que pretende manter a atuação com humildade, responsabilidade e compromisso, destacando a intenção de seguir trabalhando pelo estado.