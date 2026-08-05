Semana da Educação 2026 acontece nos dias 5 e 6 de agosto; programação contará com palestras e premiação SAERO

A programação contará com palestras, premiação SAERO e apresentações da Mostra Municipal de Experiências Exitosas, fortalecendo práticas que inspiram e transformam o ensino.
Local: Centro Universitário Estácio Ji-Paraná
5 e 6 de agosto
Atividades nos períodos matutino e vespertino
Atenção: os professores deverão participar das atividades no turno oposto ao da regência em sala de aula.
O acesso ao auditório será pelo Bloco B, com sinalização disponível durante todo o percurso.
Integrar, valorizar e transformar. Juntos pela educação!
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