Operação Maximus tem vários suspeitos presos e um baleado em Porto Velho

Por Newsrondonia.com

Publicada em 05/08/2026 às 08h40

Um foragido da Justiça foi baleado na noite da última terça-feira (4) após atirar contra um policial militar durante uma ação da Operação Maximus, realizada na Rua Eça de Queiroz, em Porto Velho. A ocorrência também resultou na prisão de vários suspeitos e na apreensão de drogas, arma e dinheiro.

A equipe da guarnição Comando realizava patrulhamento ostensivo quando avistou pessoas em atitude suspeita em um imóvel. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito identificado como D. M. Marinho sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo contra o comandante da equipe. Para conter a agressão, um dos policiais reagiu e atingiu o homem.

Os próprios militares prestaram socorro imediato e encaminharam o ferido ao Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II, onde permaneceu sob escolta policial. Durante a identificação, os agentes constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

Na continuidade das diligências no local, os policiais encontraram outros sete adultos e uma adolescente realizando o preparo e o fracionamento de entorpecentes. Investigações iniciais apontam que a droga pertencia a Ana C. da S. C., enquanto Jhonatas T. N. seria o responsável pela comercialização.

Com o apoio do Canil do BPCHOQUE, a equipe realizou buscas em um apartamento em frente ao imóvel e encontrou mais porções de maconha e dinheiro. No total, a operação apreendeu 124 invólucros de maconha, duas porções grandes da mesma droga, 96 porções de cocaína, 24 porções de crack, além de dinheiro em espécie, uma arma artesanal calibre .32, celulares, máquina de cartão e materiais para o tráfico.

Todos os envolvidos foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil, juntamente com o material apreendido, ficando à disposição da Justiça.