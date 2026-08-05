Lote extra de inscrições é aberto para a 2ª Corrida Noturna Cacoal Rota da Justiça

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/08/2026 às 13h50

Um lote extra de inscrições foi disponibilizado para a 2ª Corrida Noturna – Cacoal Rota da Justiça em razão da grande procura pelo evento. Os interessados poderão se inscrever entre os dias 3 e 14 de agosto por meio do link disponível na bio do perfil oficial da Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal (AMEC) no Instagram.

A prova será realizada no dia 27 de agosto, uma quinta-feira, com largada prevista para as 18h30. O ponto de encontro dos participantes será a sede da OAB Cacoal, localizada na Rua Anísio Serrão, nº 2508, no Centro.

A iniciativa integra as ações voltadas ao incentivo ao esporte, à saúde, à qualidade de vida e à integração da comunidade, reunindo atletas e praticantes da corrida de rua em um dos principais eventos esportivos do município.

A 2ª Corrida Noturna – Cacoal Rota da Justiça é promovida pela Prefeitura de Cacoal, por meio da Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal (AMEC), em parceria com a OAB Subseção de Cacoal e instituições apoiadoras.