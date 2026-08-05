Por ASSESSORIA

Publicada em 05/08/2026 às 13h53

Uma manhã que marcou as ruas de Espigão d'Oeste. Na quarta-feira, 5 de agosto, o cruzamento da Avenida Sete de Setembro com a Rua Rio Grande do Sul, no semáforo, ganhou um propósito especial. A Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do CRAS e do CREAS, realizou um pit stop que integra a programação do Agosto Lilas.

Cada panfleto entregue nas mãos dos espigãoenses que passavam pelo local carrega mais do que informações. Carrega esperança, orientação e o compromisso de que nenhuma mulher está sozinha.

Essa ação é sobre conscientização, é sobre combate à violência contra a mulher, é sobre construir uma rede de proteção que passa por cada um de nós.

Juntos, estamos criando uma Espigão d'Oeste mais segura, mais acolhedora e mais justa para todas as mulheres.

Violência contra a mulher não é segredo. É crime. Denuncie.

Espigão d'Oeste transforma vidas. E você faz parte dessa transformação.