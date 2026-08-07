Por Assessoria

Publicada em 07/08/2026 às 09h09

Espigão do Oeste é destaque regional em saúde preventiva. Você sabia que o cuidado com a pressão alta pode transformar a vida de centenas de famílias espigãoenses?

Chegou em nosso município o Programa Prev-AVC, uma iniciativa vinculada à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e financiada pelo INCT/CNPq/FAPESP. E tem mais: Espigão d'Oeste é uma das duas cidades da região Norte contempladas com este projeto.

O projeto tem como objetivo principal acompanhar de perto e realizar o controle de casos de hipertensão, oferecendo atendimento especializado e gratuito para nossa população.

O que isso significa na prática para você?

• Acompanhamento médico regular e personalizado

• Monitoramento da pressão arterial com protocolos de excelência

• Orientação preventiva para evitar complicações cardiovasculares

• Acesso a um programa de referência nacional, aqui em Espigão d'Oeste

Essa conquista reforça nosso compromisso com uma saúde que cuida antes de tratar, que previne antes de remediar. É mais do que um programa, é cuidado genuíno com cada cidadão espigãoense.

Espigão d'Oeste transforma vidas. E você faz parte dessa transformação.

Os atendimentos já foram iniciados. Para mais informações sobre como participar, procure a unidade de saúde mais próxima.