Colisão entre carro e caminhão deixa quatro mortos na BR-364

Por hora1rondonia.com

Publicada em 07/08/2026 às 09h30

Um grave acidente de trânsito registrado no final da tarde desta quinta-feira (6) deixou quatro pessoas mortas e uma quinta vítima em estado grave na BR-364, nas proximidades do distrito de Vista Alegre do Abunã, na região da Ponta do Abunã, em Porto Velho. A colisão envolveu um caminhão e um veículo de passeio e provocou uma forte mobilização das equipes de emergência e segurança que atuam na região.

Segundo informações obtidas pelo portal de notícias Hora1Rondônia, o impacto entre os dois veículos foi de grande intensidade. Quatro ocupantes do carro não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local do acidente. Uma quinta pessoa ficou gravemente ferida e recebeu os primeiros atendimentos das equipes de emergência, sendo posteriormente encaminhada para uma unidade médica da região.

A ocorrência foi registrada e atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizou o isolamento e os procedimentos necessários na rodovia. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foram mobilizadas para o socorro às vítimas e o atendimento da situação. Durante o trabalho das equipes, o tráfego precisou ser orientado no trecho da BR-364.

A Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada para realizar os levantamentos no local e reunir elementos que possam esclarecer as circunstâncias e as causas da colisão. Até o momento, as identidades das quatro vítimas que morreram e da pessoa que ficou gravemente ferida ainda não haviam sido oficialmente confirmadas. As autoridades devem prosseguir com os procedimentos de identificação e investigação do acidente.