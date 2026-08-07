PC cumpre 36 medidas contra grupo suspeito de ataques a provedores de internet

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/08/2026 às 09h00

Trinta e seis medidas cautelares estão sendo cumpridas simultaneamente em Rondônia, Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão durante a Operação Quirinus, deflagrada nesta sexta-feira (07) pela Polícia Civil, por meio da 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO 2). Em Rondônia, os mandados e diligências são executados em pontos considerados estratégicos pela inteligência policial nos municípios de Guajará-Mirim, Ariquemes, Buritis, Cerejeiras e Jaru.

Segundo as autoridades, a ofensiva representa a primeira etapa de uma série de ações voltadas ao enfrentamento do crime organizado no estado. A operação também concentra esforços para atingir a estrutura financeira e operacional da organização investigada, incluindo a atuação sobre a infraestrutura de telecomunicações e a rede interestadual de distribuição de drogas.

O grupo criminoso é apontado como responsável por ataques coordenados contra provedores de serviços de internet nos municípios de Jaru e Theobroma, além de manter atividades relacionadas ao tráfico de drogas. A operação tem como principal objetivo desarticular esse núcleo da facção.

As investigações foram iniciadas após prisões em flagrante realizadas anteriormente e avançaram com a análise pericial de dispositivos eletrônicos apreendidos. A partir desse trabalho, foi identificada uma estrutura considerada complexa, formada por pontos de comercialização de entorpecentes e por uma rede de distribuição que ultrapassava os limites de Rondônia.

De acordo com a Polícia Civil, o esquema abastecia o mercado ilegal de drogas no estado e possuía ramificações logísticas para atuação e escoamento de entorpecentes também no Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão.

O balanço oficial da operação, incluindo informações sobre prisões, apreensões e materiais recolhidos durante o cumprimento das medidas, deverá ser divulgado pelas autoridades policiais ao longo do dia.