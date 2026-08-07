Homem é encontrado morto dentro de casa após vizinho ouvir gritos de socorro

Por rondoniatual.com

Publicada em 07/08/2026 às 08h50

Uma situação triste terminou em morte na noite desta quinta-feira (6), em uma residência localizada na Rua Edson Holanda, no bairro Colina Park, em Ji-Paraná.

Segundo informações, um policial militar da reserva que mora em frente à casa ouviu gritos de socorro e percebeu que havia alguma coisa errada. Ele correu até o imóvel e, com a ajuda da esposa da vítima, conseguiu entrar na residência.

Uma equipe médica chegou rapidamente ao endereço e também tentou reanimar a vítima, mas, infelizmente, não houve resposta. O médico acabou confirmando a morte.

A Polícia Militar isolou o local até a chegada da Perícia Criminal. Depois dos trabalhos periciais, o corpo foi liberado para a funerária.

Familiares também contaram aos policiais que a vítima teria feito uma gravação momentos antes da morte. O celular foi preservado para que o conteúdo não seja apagado e possa ser entregue às autoridades, caso seja necessário durante a investigação.

A ocorrência foi registrada na UNISP e o caso deverá ser investigado pelas autoridades.