Nova Brasilândia do Oeste conquista o 1º lugar no SAEB 2025 em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 07/08/2026 às 08h42

Nova Brasilândia D’Oeste alcançou um importante reconhecimento na área da educação ao conquistar o 1º lugar no Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) 2025, na categoria Ensino Fundamental I. Com nota 7,15, o município ficou na liderança entre os 52 municípios de Rondônia, consolidando-se como referência em desempenho educacional.

De acordo com o levantamento divulgado, Santa Luzia D’Oeste ficou na segunda colocação, com nota 7,14, seguida por Colorado do Oeste (6,91), Rolim de Moura (6,80) e Ministro Andreazza (6,77).

O resultado reflete o trabalho desenvolvido nas escolas da rede municipal, envolvendo professores, gestores, equipes pedagógicas, profissionais de apoio, estudantes e famílias, que contribuem para a melhoria contínua da aprendizagem.

A conquista reforça a importância dos investimentos em educação e demonstra que o compromisso com a qualidade do ensino pode gerar resultados expressivos, colocando Nova Brasilândia D’Oeste em posição de destaque no cenário educacional de Rondônia.